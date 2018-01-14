Sony'den 4K OLED Ekranlı Telefon Geliyor

2015 yılında dünyanın ilk 4K ekranlı cihazını tanıtan ve bu anlamda herkesi şaşırtan Sony, şimdi de 4K OLED ekranlı bir telefon üzerinde çalışıyor. Şirketin sitesindeki iş başvurusunda yer alan bu bilgi, mobil platformunda farklı rekabete yol açacak gibi gözüküyor.

CES 2018 kapsamında 4K OLED ekranlı Bravia A8 Televizyonunu duyuran Japon şirket, ekran konusunda rakiplerine göre her zaman farklı olmayı tercih ediyor. İlk 4K ekranlı telefon olan Xperia Z5 ile bizleri şaşırtmayı başaran Sony, yepyeni cihazında OLED destekli 4K ekranı deniyor. Yayınladığı iş ilanında üst seviye ekran mühendisleri arayan Sony, ilanın açıklamasında mühendisten OLED'i mobil ekrana entegre etmesinin istediği görünüyor.

Bu ilanı ilk olarak 30 Kasım 2017'de veren Sony, 12 Ocak 2018'de ilanı güncelledi. Yani o tarihten bu yana şirketin istediği türden mühendislerin işe başvurmadığı anlaşılıyorken 4K OLED'in açıklamaya eklenmesiyle beraber işin zorluğu da gözler önüne seriliyor.

Ayrıca yabancı kaynaklarda belirtilenlere göre, bu yıl 4K çözünürlüklü ve OLED ekranlı bir Sony premium amiral gemisi göremeyeceğiz. Çünkü şirket bu alanda çalışacak mühendislerini henüz tamamlamayı başarmış değil.