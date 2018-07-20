Sony'den Örümcek Adam Temalı Yeni PS4 Pro Konsolu

Dünyanın en büyük oyun konsollarından birisi konumunda olan PlayStation için Sony’nin zaman zaman bazı büyük oyunlara özel tasarımlı konsollar tasarladığını görüyorduk. Sony şu sıralar yine benzer bir harekette bulunarak, birkaç ay sonra satışa çıkacak olan Marvel’in yeni Spider-Man (örümcek adam) oyunu için özel tasarımlı PS4 Pro cihazını duyurdu.

Bilindiği üzere yeni Spider-Man oyunu 7 Eylül’de piyasaya çıkacak. Sony ve Marvel’in yaptığı anlaşmaya göre oyun PlayStation platformuna özel olarak hazırlandı ve Xbox, PC gibi diğer platformlarda yer almayacak. Oyunun yalnızca PlayStation platformuna özel olarak gelecek olmasından dolayı Sony, Spider-Man tasarımlı ve kırmızı renkli yeni bir PS4 Pro konsolu tasarladı.

Sony’nin “Amazing Red (muhteşem kırmızı)” olarak adlandırdığı kırmızı renge sahip olan konsol, üzerindeki beyaz renkli örümcek teması ile oldukça dikkat çekici. Oyun kumandasında da kırmızı ve beyaz renkleri kullanan Sony, bu yeni PS4 Pro sürümünün sınırlı sayıda üretileceğini belirtti.

Sony’nin örümcek adam temalı yeni PS4 Pro konsolu özel kutusunda gelecek ve içerisinde Marvel'in Spider-Man oyunu ve DLC’leri yer alacak. Bu durum, henüz PS4 sahibi olmayanlar ya da PS4 sahibi olup da bunu Pro modeline yükseltmek isteyenler için önemli bir fırsat olabilir. PlayStation’un Pro modeli, normal modele kıyasla 4K çözünürlük sunması ve HDR desteği ile daha avantajlı.

Spider-Man temalı kırmızı renkli özel PS4 Pro şu anda 399 Dolar fiyatıyla satışa sunulmuş durumda. Ancak sınırlı sayıdaki bu özel konsolun şu an için Türkiye’de satışı yapılmıyor.