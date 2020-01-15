Sony'den Vlogger'lar İçin Kamera Tutucusu: GP-VPT2BT

Sony, vloglar ve gezi günlüğü çekimlerini daha rahat hale getirecek yeni kamera tutucusunu tanıttı. Kablosuz uzaktan kumandalı kamera tutacağı GP-VPT2BT özellikleri ve fiyatı haberimizde.

Sony GP-VPT2BT Özellikleri

Sony’nin yeni kamera tutucusu modeli GP-VPT2BT, diğerlerinden farklı olarak Bluetooth bağlantısını kullanıyor. Kablo karmaşası yaşamıyorsunuz ve kameranızın bağlantı noktalarını açmanız gerekmediğinden kameranızı da korumuş oluyorsunuz. Açıyı istediğiniz gibi ayarlama ve ekranı hızlıca kendinize döndürme şansına sahipsiniz. Yerleşik ayakları mevcut. Timelaps veya diğer sabit yerinde çekimlerde ihtiyaç duyduğunuzda bir tripod olarak da kullanabiliyorsunuz. Sony, ürünün toza ve neme dayanıklı güvenilir bir tasarıma sahip olduğunu söylese de web sitesinde toz ve neme %100 dayanıklılık garantisi verilmediği dikkat çekiyor. Sağanak yağış gibi zorlu hava koşullarında kullanmamanızda fayda var. İkinci bir dikkat etmeniz gereken nokta; şarj. Kameranızla birlikte kamera tutacağını da şarj etmeniz gerekiyor.

Sony GP-VPT2BT Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Sony, tutucunun Alpha A9 II, A9, A7R IV, A7R III, A7 III, A6600, A6400 ve A6100 kameranın yanı sıra RX100 VII ve RX0 II kameralarla uyumlu olduğunu söylüyor. Yakınlaştırma, film, açı ayarlama, fotoğraf, döndürme, C1 ve kilitleme düğmesi mevcut ve düğmeler özelleştirilebiliyor. Ürünün fiyatı 140 dolar. Bu ay Kuzey Amerika’da satışa sunulacak.