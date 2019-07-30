Sony Destekli 'Giyilebilir Klima' Satışa Çıktı

Küresel ısınmayla birlikte dünya genelinde artan sıcaklıklar, insanların serinlemek için yeni çözümler aramasına neden oluyor. Bilim insanları tarafından sunulan en yeni çözümlerden biri olan giyilebilir klima büyük ilgi topladı.

Sony Destekliyor

Reon Pocket adlı yeni ürün, inovatif fikirlerin desteklendiği First Flight platformu tarafından ortaya çıkarıldı ve Japon teknoloji devi Sony’den de fon desteği almayı başardı.

Reon Pocket özel olarak üretilen giyeceklere yerleştiriliyor ve soğutma işlemini üflemeden yapıyor. Yani bu ürün, bir uygulama yardımıyla kullanıcının vücut ısısını düzenlemeye yardımcı oluyor.

24 Saat Çalışabiliyor

Akıllı telefonlara yüklenen bir uygulama ile yönetilen giyilebilir klima, vücut sıcaklığını 8 derece düşürüp, 13 derece arttırabiliyor. Cihaz tam şarj ile 24 saat iklimlendirme deneyimi sunabiliyor.

Şu an için sadece Japonya’da piyasaya sürülen giyilebilir klimalar, 117 dolarlık (yaklaşık 650 TL) fiyat etiketiyle satılıyor. Geçtiğimiz hafta Japonya’da etkili olan aşırı sıcak havadan dolayı 11 kişi ölmüş ve 5 bin 664 kişi de güneş çarpması şikayetiyle hastaneye kaldırılmıştı.

Giyilebilir klimaların dünya genelinde ne zaman satışa sunulacağı ise henüz açıklanmadı.