Sony ile Discord Ortaklık Kurdular: İletişim Servisi PlayStation'a Mı Geliyor?

Sony ile Discord ortaklık anlaşması duyuruldu. Önümüzdeki yılın başlarında PlayStation Network ile entegreli olarak çalışmaya başlayacak olan servis, kullanıcıların birbirleriyle iletişim kurmalarını kolaylaştıracak. Detaylar haberimizde.

Discord ilk olarak 2015 yılı içerisinde ve ücretsiz olarak yayınlanmıştı. Oyuncuların giriş yapıp birbirleri ile tercihen görüntülü, sesli veya yazılı olarak iletişim kurabildikleri ve fotoğraf, site bağlantıları ve başlık etiketi (hastag) paylaşımı yapabildikleri program, Windows, Mac, Linux ve Android ve iOS olmak üzere mobil cihazlarda kullanılabiliyor. Farklı sohbet kanalları oluşturup, izinlerini dilediğiniz gibi ayarlayabiliyor ve gerektiğinde aralarında da geçiş yapabilmeniz mümkün oluyor.

Mart ayı içerisinde açıklama yapan Microsoft, Discord’u satın almak ile ilgilendiğini ve bunun için de on milyar doları gözden çıkarttığını bildirmişti. Ne var ki bunun geçtiğimiz haftalarda Wall Street Journal tarafından aktarılana göre ikili arasındaki görüşmeler durdurulmuş ve Discord, halka açılmayı düşünmeye başlamıştı.

Sony ile Discord Ortaklık Anlaşması İmzaladılar

Bugün ise Sony Interactive Entertainment tarafından yapılan açıklama ile iletişim servisinin PlayStation Network ile entegreli olması için Discord ile ortaklık anlaşması imzalamış olduğu duyuruldu. Japonya menşeli teknoloji devi ayrıca Discord’un Series H’sinin bir parçası olarak azınlık hissesini de aldı.

Şimdilik net bir tarih verilememekle birlikte, önümüzdeki aylarda bu ortaklık ile ilgili daha fazla detayın paylaşılacağı söyleniyor. Anlaşma sonrasında açıklama yapan Sony Interactive Entertainment başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan, hedeflerinin Discord ve PlayStation deneyimlerini konsol ve mobil cihazlar üzerinde bir araya getirerek, oyuncuların, grupların ve toplulukların birlikte oyun oynarlarken birlikte vakit geçirmelerini, eğlenmelerini ve iletişim kurmalarını daha kolay bir hale getirmek olduğunu dile getirdi.

Hatırlayacağınız üzere PlayStation 4 için yayınlanan son güncelleme ile halen aktif olan Topluluklar kısmı kaldırılmıştı. Görünüşe göre bu hamle, Discord ile yapılacak olan ortaklık anlaması için yapılmış. Yeni sistem, Topluluklar’dan çok daha gelişmiş olacağa benziyor ve bunu önümüzdeki aylarda bunu daha net bir şekilde görebileceğiz.

Son olarak, dünya genelinde fazlası ile popüler olan iletişim servisinin yüz kırk milyon kadar kullanıcısının olduğunu da söylemeden geçmeyelim.