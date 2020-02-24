Sony, DualShock 5 ile Oyun Deneyimimizi Değiştirecek Gibi

Microsoft cephesi Xbox Series X için ara ara bir takım detaylar paylaşarak ilgiyi sıcak tutmaya çalışıyor ama Sony cephesi daha sessiz kalmayı tercih ediyor. Zaman içerisinde yeni kontrol kolu ile ilgili bir takım patent başvurularında bulunmuştu. Resmi olarak bilinenler ise bu yeni kontrol kolunun uyarlanabilir tetikleyicilerinin, dokunma duyusuyla ilgili tepkilerinin dahil birçok özelliğinin olacağı. PlayStation Üst Yöneticisi Jim Ryan tarafından söylenene göre belirgin ölçüde farklı bir deneyim yaşatacak.

Respawn First tarafından rapor edilen patente göre Sony, PlayStation 5 kontrol kolu ile ilgili yeni bir patent başvurusunda bulunmuş.

Detaylarda bahsedilene göre, DualShock koluna yerleştirilmiş olan algılayıcılar bulunacakmış. Bu algılayıcılar, kullanıcının vereceği bilgiye ihtiyaç duymadan EDA (cildin elektriksel özelliklerinde sürekli bir değişikliğe neden olan insan vücudunun özelliği) ve kalp atış hızındaki değişimleri takip edecekmiş. Takip sonucunda elde edilen bilgilere dayalı olarak oyun deneyiminde bir takım değişiklikler yapılabilecekmiş. Bu sayede, bilhassa Sanal Gerçeklik için yüksek oranda etkileşimli deneyimler yaşatmaya olanak tanınacakmış. Diğer bir deyişle, Japon teknoloji devinin Sanal Gerçeklik deneyimini başka bir boyuta taşımayı hedeflediği açıkça belli oluyor ama bahsi geçen değişikliklerin ne tür değişiklikler olacağına dair bir bilgi bulunmuyor. Muhtemelen bunların arasında seçilen zorluğu düşürmek veya artırmak olabilir diye tahmin ediyorum. Belki de görsel veya ses ile ilgili ayarlarda değişiklikler de söz konusu olabilir.

Öte yandan patent ile ilgili görsellerdeki 'Update Biofeedback Information Using Captured Images' yani 'Biyo-Geri Bildirim Bilgisini Çekilen Görüntüleri Kullanarak Güncelle' detayına bakacak olursak, kontrol kolundaki algılayıcılara ek olarak PlayStation kamerasının da etkin bir rol oynayacağı belli oluyor.

Şimdilik PlayStation 5 ile ilgili çok fazla resmi bilgi bulunmuyor. Bununla birlikte, yeni nesil konsolun ne zaman tanıtılacağına dair net bir bilgi de verilmedi. Bakalım Sony cephesine göre en uygun zaman, ne zaman?