Sony E-spor Maçlarının Heyecanını Evlerinize Getiriyor

Sony, yaptığı son patent başvurusu ile e-spor maçlarını izlemek için yeni bir yöntem ortaya koydu. Canlı yayınlar ile PSVR teknolojisini bir araya getiren şirket, interaktif canlı yayınların önünü açacak bir teknoloji geliştirdiğini ilk defa göstermiş oldu.

“Spectator View Into An Interactive Gaming World Showcased In A Live Event Held In A Real-World Venue” yani Tükçe karşılığıyla “Gerçek Dünyada Gerçekleşen İnteraktif Oyunların Canlı Etkinliklerine Seyirci Bakışı” başlığıyla yapılan patent başvurusunda, yeni teknolojinin detayları verildi. Sony, PSVR sayesinde evinde oturarak canlı yayın izlemek isteyenlerin, gerçekten oradaymış gibi hissetmelerini sağlayacaklarını dile getirdi.

Sisteme bir de koltuk dahil eden Sony, koltuk üzerine yerleştirdiği hoparlörler ve kameralar ile daha gerçekçi bir deneyim hedeflediğini gösterdi. Koltukta PSVR takılı şekilde oturan kullanıcının, isterse seyirci konumundan yayını takip edebileceği, isterse direkt olarak oyunun içine girebileceği söylenenler arasında yerini alan bilgilerden bir tanesi oldu.

E-spor maçlarını VR ile buluşturmaya yönelik ilk atılım Sony’nin bu patent başvurusu değildi. Oculus’un sahibi Facebook, daha önce yaptığı açıklama ile maçların Oculus Rift üzerinden izlenebileceğini aktarmıştı. Keza HTC Vive’ın ortak geliştiricilerinden Valve, Dota 2 turnuvasında VR desteği vererek, bambaşka bir bakış açısı getirmişti.