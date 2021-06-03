Sony E3 2021'i Neden Pas Geçiyor?

Sony E3 2021 fuarını neden pas geçiyor? Her ne kadar Japon teknoloji devinden güncel bir yanıt gelmiyor olsa da, cevabı gözümüzün önünde duruyor diyebiliriz. Gelin hep birlikte bir bakalım.

E3 fuarı bir yıllık aranın ardından dijital de olsa bu sene geri dönüş yapacak. Önümüzdeki hafta itibarıyla başlayacak olan E3 2021, 12 - 15 Haziran 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek. Yine birçok önemli yayıncı ve geliştiricinin yeni oyun duyurularına ve geliştirilme aşamasında olan oyunları hakkında verecekleri haberlere, yayınlayacakları fragmanlara oynanış videolarına sahne olacak. Elbette bizler de oyuncular olarak sabırsızlıkla beklemedeyiz.

Aralarında Activision, Capcom, Epic Games, NVIDIA, SEGA, THQ Nordic, Ubisoft, Warner Bros ve Xbox gibi önemli isimlerin bulunduğu katılımcı listesinde, ne yazık ki Sony Interactive Entertainment bulunmuyor. Aslında bakarsanız bu, Japon teknoloji devinin ilk kez bir E3 fuarını es geçişi değil. 2018 yılı sonrasında bir açıklama yapan dönemin Worldwide Studios Başkanı Shawn Layden, E3 fuarlarının değişen dünyaya ayak uydurmayı reddetmesinden dolayı katılmayacaklarını ve topluluklarıyla iletişimde olmak için daha yaratıcı fırsatların peşinde olduklarını duyurarak büyük bir sürprize imza atmıştı. Bu duyuru sonrasında ise Nintendo Direct benzeri State of Play adı altında kendi canlı yayınlarını düzenlemeye başlamıştı.

Sony Interactive Entertainment, eğer düzenlenmeseydi yine pas geçeceği E3 2020 sonrasında bu senenin E3 fuarına da katılımda bulunmayacak. Önceki senelerde olduğu gibi bu sene de bu sorunun cevabı merak ediliyor. Sony E3 2021'e neden katılmayacak?

Sony'nin E3 2021 Fuarını Pas Geçmesinin Nedeni

Bildiğiniz gibi büyük etkinliklere katılmak ve sahne almak, maddi açıdan şirketlere büyük bir yük bindiriyor. Bunun yerine aynı sunumları Twitch ve Youtube gibi sosyal medya kanalları üzerinden gerçekleştirmek, hem topluluk ile doğrudan iletişim kurmak hem de maddiyat açısından oldukça uygun. Buna ek olarak, şirketler ne kadar büyük ve köklü olsalar da fuar kapsamında sınırlı kontrolleri oluyor. Diğer yandan baktığımızda, sosyal medya kanalları üzerinden gerçekleştirilen canlı yayınlarda ise her şeyi kontrolleri altında oluyor ve dilediklerini diledikleri gibi gerçekleştirebiliyorlar. Hatırlayacağınız üzere Electronic Arts da E3 2015 sonrasında EA Play adı altında kendi etkinliklerini düzenlemeye başlamıştı.

Yani uzun lafın kısası, Sony Interactive Entertainment cephesinin E3 fuarlarına katılmamasının nedenini hem maddiyat hem de yapmayı istedikleri sunumun kontrolünü ellerinde tutamalarına bağlayabiliriz. Sosyal medya hesapları üzerinden gerçekleştirilen State of Play ise Japon teknoloji devine istediği her şeyi doğal olarak veriyor. Dolayısı ile önümüzdeki E3 fuarlarının katılımcı listesinde, ESA radikal bir değişim kararı almadığı sürece Sony Interactive Entertainment ismini göremeyeceğimize büyük ölçüde kesin gözüyle bakabiliriz.

Hazır E3 2021 demişken, halihazırda onaylanmış katılımcı listesine aşağıdan bakabilirsiniz.