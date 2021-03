Sony, EVO'yu Satın Aldı: Yeni Turnuva Tarihleri Duyuruldu!

Bu hafta oyun dünyasında büyük bir sürpriz yaşandı. Sony, EVO'yu satın aldı. Satın alım sonrasında ise bu yıl düzenlenecek olan turnuvaların tarihleri de duyuruldu. Detaylar haberimizde.

Genelinde EVO olarak bilinen Evolution Championship Series, dövüş oyunlarına odaklı bir açık turnuva etkinliği oluyor. Diğer bir deyişle, dövüş oyunu oynayan herhangi biri katılımda bulunabiliyor. 1996 - 2002 yılları arasında Battle by the Bay adıyla, 2000'den bu yana her yıl düzenlenmişti. Geçtiğimiz sene de Las Vegas kentinde ve 31 Temmuz - 2 Ağustos 2020 tarihleri arasında düzenlenmesi planlanmış olsa da, Üst Yönetici Joey Cuellar için yapılan cinsel istismar suçlamaları nedeniyle iptal edilmiş ve yerine Tony Cannon getirilmişti.

Sony, EVO'yu Satın Aldığını Duyurdu!

Mortal Kombat, Smash Bros, Street Fighter ve Tekken oyunları hayranlarının büyük ilgi gösterdiği turnuva, bu yıl da geri dönüş yapacak. Ne var ki bunun öncesinde Sony Interactive Entertainment, yeni eSpor organizasyonu RTS ile EVO (Evolutions Champion Series) etkinliğinin hem haklarını hem de varlıklarını satın aldı. RTS, küresel eğlence, spor ve içerik şirketi olan Endeavor dahil yatırımcılar tarafından desteklenen yeni bir girişim oluyor.

Bu satın alım sonrasında yapılan ilk açıklamalarda, EVO kurucu ortaklarından Tom ve Tony Cannon turnuvanın klasik yapısında devam edebilmesi için danışmanlık rolünde kalmaya devam edecekler. Bununla birlikte başta EVO olmak üzere gelecekteki hiçbir etkinlikte istismar ve tacizin yaşanmaması için sıkı bir çalışma yürütülecek.

Sony Interactive Entertainment Küresel Rekabetçi Oyun Başkan Yardımcısı Steven Roberts ise bu satın alıma ilişkin olarak, “Dövüş oyunları başından beri PlayStation mirasının ve topluluğumuzun önemli bir parçası olmuştu.” yorumunda bulundu ve devam etti: “RTS ile bu ortak satın alım, EVO kurucu ortakları Tom ve Tony Cannon ve onların tutkulu dövüş oyunu hayranları topluluğu ile işbirliğinde yeni bir sayfayı açıyor.”

Son olarak, Sony Interactive Entertainment EVO 2021 tarihlerinin de duyurusun yaptı. Buna göre 6 - 8 Ağustos 2021 ve 13 - 14 Ağustos 2021 tarihleri arasında olmak üzere iki safhada düzenlenecek olan yeni etkinliğe girişler ücretsiz olacak. Asya, Avrupa, Kuzey Amerika ve Latin Amerika bölgelerinden katılabilecek olan oyuncular, Guilty Gear: Strive, Mortal Kombat 11 Ultimate, Street Fighter V: Champion Edition ve Tekken 7 oyunlarında birbirleriyle rekabet edebilecekler.