Sony, Filmin Fragmanı Yerine Yanlışlıkla Tamamını Yükledi!

Hollywood’un en ünlü film yapım stüdyolarından Sony Pictures Entertainment, 31 Ağustos’ta ABD’de vizyona girecek olan Khali the Killer adlı filmin fragmanını YouTube’a yüklemeye çalışırken, yanlışlıkla tamamını yükledi.

Esasen Sony’nin, Khali the Killer filmi ile ilgili beklentileri çok yüksek değil. Nitekim sinema eleştirmenlerinin filmin yapacağı gişe hakkındaki tahminleri de bir hayli düşük. Ancak şirket, izleyicilerin söz konusu yapımı Blu-ray veya çeşitli çevrimiçi yayın platformlarında izlemesi için çaba gösteriyor.

Yönetmen koltuğunda Jon Matthews’un oturduğu suç-drama türündeki film, kartellerin Los Angeles sokaklarındaki kanlı savaşını konu alıyor. Khali the Killer, her ne kadar 31 Ağustos 2018 tarihinde beyaz perdede boy gösterecek olsa da, geçtiğimiz yıl DVD olarak piyasaya sürülmüştü.

Sony, filmin vizyon tarihi yaklaşırken Khali the Killer ’ın ilk fragmanını YouTube’a yükleyeyim derken, yanlışlıkla 1 saat 30 dakikalık filmin tamamını yükledi. Söz konusu video kaldırıldı, ancak birkaç saat boyunca yayında kaldı. Tabii bu süre, uyanık bir Reddit kullanıcısının bu hatayı keşfetmesini sağlayacak kadar uzundu.

GeraltForOverwatch kullanıcı ismindeki bir Reddit kullanıcısı, yapılan hata ile filmin büyüsünün bozulduğunu söylese de, diğer Reddit kullanıcıları kendisiyle aynı fikirde değil. Filmin halihazırda erişilebilir olduğunu söyleyen kullanıcılar, bunun basit bir pazarlama stratejisi olduğunu düşüyor.

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Khali the Killer Fragmanı