Sony Gelecekte Bazı Oyunlarını Daha Geniş Kitlelere Ulaştıracak

Sony şu an PlayStation 4 ve birinci parti oyunları ile konsol pazarının büyük bir bölümünü elinde bulunduruyor. Önümüzdeki Ekim ayında altıncı yaşını dolduracak olan konsolun halen deli gibi sattığını düşünecek olursak, daha uzun yıllar boyunca birincilik koltuğundan inmeyeceği bariz bir şekilde ortada desek yanlış olmaz.

Diğer yandan PlayStation 5 için çalışmalar da son sürat devam ediyor. Geçtiğimiz Mayıs ayı içerisinde Tokyo şehrinde düzenlenen IR Day 2019 şirket strateji toplantısında PlayStation 5 ile ilgili planlardan bahsedilmişti. O zamandan bu zamana da gelecek için yapılan planlarla ilgili daha fazla ayrıntı masaya yatırılmıştı. Bloomberg tarafından gerçekleştirilen son röportaj sırasında konuşan Shawn Layden ise bu planlar hakkında yeni detaylar paylaştı. Sony cephesi, gelecekte çıkacak oyunlarından daha geniş kitlelere ulaştırılma potansiyeli olan oyunlar için fırsatları değerlendirmeyi istiyor.

Her ne kadar pek bir detay verilmemiş olsa da "PlayStation platformunu desteklemeliyiz. Bu tartışmaya açık değil." yorumunda bulundu SIE World Wide Studios Başkanı Layden ve devam etti. "Bununla birlikte, gelecekte stüdyolarımızdan çıkan bazı yapımları daha geniş kitlelere ulaştıracağımızı göreceksiniz."

Japon teknoloji devinin Microsoft ile aynı yoldan gitmeyi tercih ettiği bariz bir şekilde ortada. Bu da demek oluyor ki ileride Sony bünyesindeki stüdyoların geliştirdiği belli başlı oyunları PC platformunda da görebileceğiz. Hatta ve hatta çapraz platform desteği sayesinde PlayStation 4 ve PC oyuncuları bu oyunları birlikte de oynayabilecekler. Gelişmeler için takipte olacağız.