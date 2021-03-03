Sony, Her şeyi Kontrolcü Olarak Kullanmayı Mümkün Kılabilir

İlerleyen zamanlarda, Sony her şeyi kontrolcü olarak kullanma imkanının sunulacağı farklı bir deneyim ile karşımıza çıkacakmış gibi görünüyor. Bizleri enteresan bir oyun deneyim bekliyor olabilir. Detaylar haberimizde.

Hatırlayacağınız üzere geçmişte Microsoft, hemen her şeyi kontrol kolu olarak kullanabileceğimiz bir teknoloji ile karşımıza çıkmıştı. Ne var ki beklenen ilgiyi yeteri kadar göremediği için bir süre sonra destek kesilmiş. Ortaya çıkan yeni bir patent başvurusuna göre Sony, benzer bir teknolojiyi farklı bir şekilde oyunculara sunacakmış gibi görünüyor.

Games Industry tarafından fark edilene göre Japon teknoloji devi, USPTO (Birleşik Devletler Patent ve Ticari Marka Ofisi) üzerinden bir patent başvurusunda bulunmuş. Detaylara göre, patent başvurusunda bulunulan teknoloji ile hemen her şey ile konsolunuzu kontrol edebileceksiniz. Öncelikli olarak verilen örnek ise bir muz olmuş. Evet, bir muz!

Sony Her Şeyi Kontrolcü Olarak Kullanma Fırsatı Sunabilir

Teknolojinin işleyişi ise anlatılana göre kendisi kadar ilginç ve bu noktada, PlayStation kamerası büyük bir önem arz edecek. Nasıl mı? Kontrolcü olarak kullanmak istediğiniz herhangi bir nesneyi, öncelikle kameranıza göstermeniz gerekiyor. Ne var ki, seçtiğiniz nesnenin kamerayı yanıltmaması için parlak olmaması gerekiyor. Gösterdiğiniz nesne kamera tarafından algıladıktan sonra, sanal olarak yerleştirilen düğmeler vasıtasıyla konsolu kullanan sizden komut verisi alacak.

Aslına bakarsanız, oyun oynamak için oldukça ilginç bir yöntem olabilir. Ancak şunu da unutmamak gerekir ki, her patent alımı mutlak suretle o teknolojinin hayatımıza sokulacağı anlamına gelmiyor. Geçmişte bunun birçok örneğini görmüştük. Yani Sony cephesinin bu teknolojiyi bize sunacağını resmen kullanıp kullanmayacağı açısından kesin bir şey söylemek zor diyebiliriz. Ne var ki, deneyim etmek eğlenceli bir hissiyat yaratabilir pek tabii ki.

Japon teknoloji devinin başvurusunu yaptığı patentte oyuncuların seçtiği nesnelerin oyun içerisinde kontrolcü olarak tanınacak olmasının yanı sıra, geliştiricilerin hangi nesnelerin kontrolcü olarak seçilmesini istemek gibi imkanları da olacağından da bahsediliyor. Ayrıca bu sayede kullanıcılar, bilhassa ülkemizde bir hayli pahalı olan kontrol kollarından ziyade pahalı ve elektronik olmayan nesneleri tercih edebilecekler.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Mesela bir terliği kontrol kolu olarak kullanma fikri kulağa hoş geliyor mu? Yoksa tamamıyla gereksiz bir teknoloji mi? Düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.