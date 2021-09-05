Sony, Horizon: Forbidden West’te geri adım attı. Bunun PlayStation 4 sahipleri için sevindirici bir adım olduğunu söyleyebiliriz. Detaylar haberimizde.

Horizon: Forbidden West, önümüzdeki senenin en çok beklenen oyunları arasında yer alıyor. İlk oyunun ticari başarısını düşünecek olursak, aslında şaşırılacak bir durum olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Her ne kadar geçtiğimiz sene PlayStation 5 için duyurulmuş olsa da, kısa bir süre sonra PlayStation 4 için de satışa sunulacağı müjdelenmişti.

Hatırlayacağınız üzere Sony Interactive Entertainment, yaptığı açıklama ile platforma özel diğer bazı oyunlarla birlikte bu oyunun da PlayStation 4 versiyonuna sahip olanların, PlayStation 5 satın alımları sonrasında, ücretsiz olarak yeni nesil yükseltmesi yapabilecekleri söylenmişti.

Bildiğiniz gibi 18 Şubat 2022 tarihinde satışa sunulacak olan Horizon: Forbidden West, geçtiğimiz günlerde ön-siparişe açıldı. Ne var ki, detaylara bakıldığında, ne dijital ne de fiziksel standart sürümde ücretsiz yükseltme seçeneğinin olmadığı dikkat çekti. Dahası ise yükseltme, görünürde sadece özel sürüm ile gerçekleştirilebiliyor.

Bu durumun PlayStation 4 versiyonunun duyurusunda yapılan açıklamayla çelişmesi, elbette sosyal medyada tepki çekmiş ve yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Sony Interactive Entertainment ise eleştiriler karşısında geri adım attı.

Sony'nin Horizon: Forbidden West Geri Adımı Ne Anlama Geliyor?

Dün itibarıyla US PlayStation Blog üzerinden yeni bir güncelleme yayınlayan Başkan ve Üst Yönetici Jim Ryan, geçtiğimiz sene verdikleri söze dikkat çekerek arkasında duracaklarını söyledi. Buna göre, Horizon: Forbidden West oyununun dijital veya kutulu fark etmeksizin standart PlayStation 4 versiyonu sahipleri, yeni nesil versiyonuna ücretsiz olarak yükseltme yapabilecekler.

Aynı güncelleme önemli bir konuya da değinen Ryan, ileriye dönük olarak PlayStation konsollarında her iki nesil konsola da çıkacak olan oyunlarda sunulacak yükseltme seçeneğinin artık 10 dolar olacağını da teyit etti. Bu durumun, yeni God of War, Gran Turismo 7 ve Sony Interactive Entertainment tarafından yayınlanacak olan diğer oyunlar için geçerli olacağı söyleniyor.

Horizon: Forbidden West Konusu

İlk oyunun altı ay sonrasında geçecek olan yeni oyun ile devam edecek olan Aloy hanım kızımızın hikayesi batıda, uzak gelecekteki Amerika topraklarında devam edecek.

Sylens dahil eski dostlarımız yeniden karşımıza çıkacak iken yeni kabileler ile tanışıp, yeni yoldaşlar edineceğiz. Doğal yaşamın yanı sıra kaplumbağa, domuz ve mamut gibi yeni makine türleri ile mücadele edecek olup, gizemli ve ölümcül bir hastalığı keşfedeceğimiz senaryo boyunca harap haldeki dünyayı kurtarmak ve dengeyi sağlamak için aradığımız cevapları bulmaya çalışacağız.