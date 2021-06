Sony, Housemarque'u Satın Aldı

Yıllar süren işbirliğinin ardından, Sony Housemarque’ı satın aldı. Finlandiya menşeli stüdyo, artık PlayStation Studios ailesinin bir parçası olacak. Görünüşe göre Bluepoint Games de satın alındı. Ne var ki resmi duyuru henüz yapılmış değil. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi Microsoft ile Sony arasında geliştirici stüdyo satın alma yarışı var. Her ne kadar yazılım devi bu konuda daha ön planda olsa da, Japon teknoloji devi de önemli stüdyoları bünyesine katmaya devam ediyor. Insomniac Games sonrasında Epic Games şirketine büyük miktarda yatırım yapan Sony, şimdi de Housemarque stüdyosunu bünyesine kattı. Bu, oyun tarafını daha da güçlendirmek adına yeni hamlelerin geleceğine dair önemli bir işaret oldu.

Finlandiya menşeli stüdyo 1996 yılında kurulmuştu. 2007 yılı içerisinde PlayStation 3 platformuna özel olarak geliştirdikleri Super Stardust HD oyununu çıkartmış olan geliştirici ile Sony arasında işbirliği anlaşması imzalanmıştı. Sonrasında ise sırasıyla Dead Nation, Resogun, Ailenation, Nex Machina, Matterfall ve son olarak da büyük beğeni toplamış olan Returnal, PlayStation platformuna özel olarak satışa sunulmuştu.

Her ne kadar Returnal’ın oldukça riskli bir oyun olduğu düşünülse de, Japon teknoloji Housemarque stüdyosunu geliştirilme sürecinde tam bir özgürlük tanıyarak sonuna kadar desteklemişti. Zaten Üst Yönetici Ilari Kuittinen bundan dolayı son derece memnun kalmış ve ebediyen minnettar olacaklarını dile getirmişti.

Sony Housemarque'ı Satın Aldığını Duyurdu

Üçüncü kişi bakış açısından oynanan Roguelike türü oyun, çıkışının ardından hem eleştirmenler hem de oyuncular tarafından fazlasıyla beğenilmişti. Girilen riskin ardından elde edilen bu başarı, PlayStation Studios ailesine katılım ile sonuçlandı. Haliyle de kuruluşundan bu yana en iyi dönemini geçiren Housemarque için yepyeni bir sayfa açılmış oldu.

PlayStation sayfası üzerinden bir paylaşımda bulunan Üst Yönetici Ilari Kuittinen, çok heyecanlı olduklarını söyledi. Bunun kendileri için net bir gelecek ve oyun merkezli yaklaşımlar sunmaya devam etmek anlamına gelirken, yeni hikaye anlatımı yöntemlerini deneyeceklerini ve modern sanat formunun sınırlarını zorlamaya devam edeceklerini de dile getirdi Kuittinen.

Sony Bluepoint Games Stüdyosunu da Satın Aldı

Housemarque stüdyosunun satın alımından sonra, PlayStation Japonya Twitter hesabı üzerinden Bluepoint Games için de bir paylaşım yapıldı. Her ne kadar bu paylaşım sonradan silinmiş olsa da, Finlandiya menşeli stüdyonun satın alımının duyurusunda kullanılan görselin bir benzerinin Amerika menşeli stüdyo için de hazırlanmış olduğu görüldü. Bu görselde, geçtiğimiz yıl içerisinde satışa sunulan yeniden yapım Demon's Souls da yer alıyor.

2006 yılında kurulmuş olan stüdyo, her ne kadar genelinde Shadow of the Colossus ve Demon's Souls gibi başarılı yeniden yapım oyunlar ile ün salmış olsa da, PlayStation All-Stars Battle Royale, Blast Factor ve Flower gibi farklı tatlar sunan oyunlar da geliştirlmişlerdi. Ayrıca God of War Collection, Ico & Shadow of the Colossus Collection, Metal Gear Solid HD Collection, Uncharted: The Nathan Drake Collection ve Gravity Rush Remastered ile de karşımız çıktıklarını unutmamak gerekir.

Bunun PlayStation Japonya tarafından yapılmış erken bir duyuru olduğu bariz bir şekilde ortada. Ancak netice olarak Housemarque’ın yanı sıra Bluepoint Games’in de PlayStation Studios ailesine katıldığını öğrenmiş olduk.