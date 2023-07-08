Sony, HT-AX7 Adını Verdiği Yeni Hoparlörünü Piyasaya Sürdü

Sony, geliştirmiş olduğu teknolojik cihazlarla hoparlör sektöründe adından söz ettirmeye devam ediyor. Şirket, bugün yaptığı duyuruda soundbar ve kablosuz hoparlör özelliğine sahip yeni bir ses sistemini tanıttı.

Sony HT-AX7 adıyla piyasaya sürülen model, surround özelliğine sahip olmakla birlikte olabildiğince kompakt bir yapıya sahiptir. Geliştirilen yeni cihaz önceki Sony ses modellerinden önemli ölçüde farklılıklar gösteriyor.

Sony Teknolojik Atılımlarına Devam Ediyor

Üçlü üçgen şeklinde ayarlandığında, Sony 360 Spatial Sound Mapping teknolojisi, odayı saran çoklu fantom hoparlörler oluşturur. Sony HT-AX7 herhangi bir tadilat işi gerekmeden sinema ortamı sunar.

Sony HT-AX7, Sony'nin stereoyu 3 boyutlu surround sese dönüştürebilen upmixer algoritmasına sahiptir. Çok yönlü Sony HT-AX7, odanızın herhangi bir yerine yerleştirilebilen bir ev hoparlörü olarak da kullanılabilir. 30 saate kadar kullanım imkanı sunan HT-AX7, Bluetooth desteği sağlar.

Yeni Sony ses sistemi, %100 geri dönüştürülmüş PET şişelerden yapılmıştır. Ambalajı bambu, şeker kamışı ve geri dönüştürülmüş kağıttan yapılan Sony'in yeni hoparlörü 500 $’dan satışa sunuluyor.