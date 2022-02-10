Sony, Walkman Efsanesini Geri Getiriyor! İki Yeni Walkman’i Tanıttı

İlk kez 1979 yılında kasetli olarak satışa sunduğu Walkman ile efsaneleşen Sony, daha sonra teknolojinin gelişmesiyle rafa kalkmıştı. 2016 yılında Android işletim sistemiyle yeniden tasarlanan Walkman, şimdi de altın kaplamalı ilgi çeken tasarımı ve güçlü pil ömrüyle tekrar piyasaya çıkıyor. Sony, yüksek çözünürlüklü ses ve 40 saate kadar pil ömrüne sahip 2 yeni Walkman’i bu yıl içinde tanıtacağını duyurdu.

Walkman Özellikleri ve Fiyatları

Sony, iki yeni Walkman ile piyasaya tekrar giriş yapıyor. Müzik listeleri için özel bir cihaz arayanlara yeni arayüzü ve güçlü pil ömrü ile oldukça iyi bir alternatif sunan Sony, 2016 yılında çıkardığı Walkman’lere benzer nitelikleri tekrar kullanıyor. Depolama alanı, pil ömrü ve tasarımıyla dikkat çeken yeni Walkman’ler, NW-WM1AM2 ve NW-WM1ZM2 modelleri ile geliyor.

Sony’nin tanıtacağı NW-WM1ZM2 modeli, 256 GB depolama alanıyla gelirken; diğer modelle arasındaki temel fark, NW-WM1AM2 modelinin 128 GB depolama alanı ile geliştirilmesi oldu. Ancak Sony, her iki model için de microSD kart girişiyle depolama alanı yükseltmeye izin veriyor.

5 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip olan iki yeni Walkman modeli, 1280×720 piksel çözünürlüğe sahip. Android 11 işletim sistemiyle çalışan cihazların, 384 kHz/32-bit PCM audio, 11.2 MHz DSD, DSEE Ultimate ve Tidal tarafından kullanılan MQA formatlarını desteklediği açıklandı. Aynı zamanda cihazlarda Bluetooth kulaklıklara bağlanmak için LDAC desteğinin de olduğu belirtildi.

2016 yılında duyurulan seleflerinden oldukça pahalı bir fiyatta duyurulan yeni Walkman’ler, dikkat çekici malzemeler ile tasarlandı. NW-WM1AM2 için alüminyum tasarıma yer veren şirket, NW-WM1ZM2 modelinde oksijensiz bakırı tercih etti.

Cihazın ses kalitesini daha iyi hale getirmek için Sony, bakırı yüzde 99,99 saf altınla kapladı. Yapılan duyuruya göre NW-WM1AM2, Avrupa’da 1399 Euro’dan satışa çıkarılırken; NW-WM1ZM2 ise 3699 Euro’luk yüksek fiyatıyla alıcılarını bekleyecek. Diğer yandan, yeni nesil Walkman’lerin 2022’nin Nisan ayında siparişe açılacağı belirtildi. Her iki cihazın da ilerleyen süreçte Türkiye’ye gelip gelmeyeceği ise şimdilik net değil.