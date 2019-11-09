Sony Interactive Entertainment, Seneye Malezya'da Ofis Açacak

Sony Interactive Entertainment önümüzdeki sene genişlemeye devam edecek. Japon teknoloji devi, Güneydoğu Asya bölgesinde yeni bir geliştirme ofisi açacağını duyurdu.

Malezya'da açılacak olan ofis, Sony Interactive Entertainment'ın bu bölgede açacağı ilk ofis olma özelliğini de taşıyacak. Malezya İletişimler ve Multimedya Bakanı YB Tuan Gobind Singh Deo tarafından yapılan duyuru ile bahsi geçen ofis, Guerrilla Games, Japan Studio, Insomniac Games, Media Molecule, Naughty Dog, Polyphony Digital, SIE London Studio ve Sucker Punch stüdyolarını kapsayan SIE Worldwide Studios için sanat ve animasyon desteği sağlayacak.

Duyuruyu yapan YB Gobind Singh Deo, "Bu ofis ile Malezya Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios ile yerel ve bölgesel oyun endüstrisi için daha fazla imkan sağlaması adına yakın bir çalışma yürütecek." dedi ve devam etti. "Birlikte Malezya'daki yaratıcı yetenekleri daha iyi duruma getirecek ve yerel eğitsel ortaklarımız ile ortaklık bile kuracağız. Bu, endüstrinin ülkemizdeki hızlı yükselişine destek sağlamış olacak."

Sony Interactive Entertainment Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan ise duyuru sonrasında "Hayranlık uyandırıcı yetenek, canlı oyun ekosistemi ve hükümetten gelen destek, Malezya ile ortaklığımızı bir sonraki seviyeye çıkartmaya karar vermemizde kilit nedenler oldu." yorumunda bulundu.