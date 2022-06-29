Sony Oyunculara Özel Geliştirdiği 'INZONE' Markasını Tanıttı

Duyuları keskinleştirerek oyun yeteneğini en üst düzeye çıkaran ve PC oyuncularının yeteneklerini oyuna daha iyi yansıtmasını sağlayan yeni oyun donanım markası INZONE tanıtıldı. INZONE monitörler yüksek çözünürlüklü ve yüksek dinamik aralıklı görüntü sunarken, INZONE kulaklıklarda ise üstün ses ve oyun için 360 Mekansal Ses teknolojisi yer alıyor.

Sony'nin görsel-işitsel teknolojideki öncü uzmanlığını benimseyen bu yeni marka, oyuncuları tam bir odakla aksiyonun içine çekecek özellikler sunuyor. Olağanüstü performans için tasarlanan yeni oyun aksesuarları markası INZONE, oyuncuların sürükleyici şekilde odaklanmasına yardımcı olarak zafere ulaşmalarına yardımcı oluyor.

INZONE Oyun Monitörü

HDR özellikli yeni INZONE M9 oyun monitörü, derin siyahlar ve parlaklıkta ayrıntılara sahip oyunlar oynarken daha iyi bir deneyim arayan oyuncular için Tam Sıra Bölgesel Karartma teknolojisiyle 4K çözünürlük ile beraber yüksek kontrast sağlıyor. 144 Hz yenileme hızı, IPS ve 1 ms GtG (Griden Griye) yanıt süresiyle tepki süreleri hızlanıyor. Ayrıca INZONE M3 oyun monitörü, 1ms GtG (Griden Griye) ve değişken yenileme hızı teknolojileriyle Full HD 240Hz yüksek yenileme hızı sağlayarak, oyuncuların nişancı oyunlarında rakiplerinin hareketlerini doğru bir şekilde yakalamasına olanak tanıyor.

INZONE Oyun Kulaklığı

Yeni seride 32 saat pil ömrüne sahip INZONE H9 ve 40 saat pil ömrüne sahip INZONE H7 olmak üzere iki yeni kablosuz kulaklığın yanı sıra kablolu bir kulaklık olan INZONE H3 yer alıyor. Her üç modelde de kullanıcıların ekip üyeleriyle oyun içinde zahmetsizce iletişim kurmasına olanak tanıyan, sessiz işlevli esnek bir çevirmeli mikrofon bulunuyor.

Sony'nin kulaklık teknolojisindeki uzmanlığıyla geliştirilen INZONE H9 ve INZONE H7'nin diyaframlarının her ikisi de benzersiz bir şekile sahip. Bu diyaframlar, kulaklıkların yüksek uyumlulukla son derece yüksek frekanslı sesleri ve doğru düşük frekansları üretmesine olanak tanıyarak sürükleyici bir oyun deneyimi sunuyor.

INZONE H9, INZONE H7 ve INZONE H3'ün gövdesinde yer alan kanallar, düşük frekanslı ses üretimini kontrol ve optimize etmesiyle, derin sesleri inanılmaz derecede gerçek kılan güçlü bas sağlıyor.

PlayStation 5 ile Uyumluluk

INZONE M9 ve INZONE M3 monitörler, PlayStation 5 konsollarıyla birlikte çalışan Otomatik HDR Ton Eşleme özelliği ile ilk kurulum sırasında monitörü otomatik olarak tanıyor ve HDR ayarlarını optimize ediyor. Ayrıca INZONE oyun monitörleri, PlayStation 5 üzerinde film izlerken Sinema Modu’na, oyun oynarken ise otomatik olarak Oyun Modu’na geçiş yapıyor.

INZONE H9 ve INZONE H7’un ekran göstergesi özelliği ile oyuncular kulaklıklarındaki ayarları kolayca kontrol edebiliyor ve PlayStation 5 Kontrol Merkezi'nde ekrana yansıyan ayarları görebiliyor. Her iki kulaklıkta da oyun ve sohbet dengesiyle yer alıyor. Bu sayede oyuncuların oyun sesi ve sesli sohbet arasındaki ses düzeyi dengesini kulaklık üzerinden değiştirmelerine olanak tanıyor. Ayrıca Tempest 3D Audiotech ile çalışma özelliği sayesinde oyuncuların oyun oynarken daha fazla mekansal ifadeyle sürükleyici seslerin keyfini çıkarmasını sağlıyor.