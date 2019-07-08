Sony Katlanabilir Telefon Geliştirmeye Başladı

Japonya merkezli teknoloji üreticisi Sony, katlanabilir telefon üretmek için kolları sıvadı. Samsung Galaxy Fold ve Huawei Mate X'in ardından Sony de katlanabilir telefon modelini piyasaya sunacak.

Sony Katlanabilen Telefon Yapıyor

Sony'nin katlanabilen akıllı telefonu hakkında birkaç sızıntı ortaya çıktı. Qualcomm'un Snapdragon SM7250 yonga setini kullanması beklenen katlanabilir telefonun, 3220 mAh'lik batarya ile geleceği söyleniyor.

Akıllı telefonun bataryasının katlanabilir bir yapıda olacağı da yine gelen sızıntılar arasında. Cihazın LG'nin ürettiği ekranı kullanacağı ve 10x zoom özellikli kamera ile geleceği konuşulmakta.

5G bağlantı teknolojisini desteklemesi beklenen telefonun Aralık ayında resmi duyurusunun yapılması beklenirken, satışına 2020 yılı içinde başlanması bekleniyor. Bildiğiniz üzere Samsung ve Huawei katlanabilen akıllı telefon modellerini sürekli ertelemekte.

Henüz prototip aşamasında olan katlanabilir telefonun zamanında çıkıp çıkmayacağı ve isminin ne olacağı gizliliğini koruyor. Sony'nin katlanabilir telefonu hakkında sızıntılar geldikçe sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!

Sizler Sony'nin katlanabilir akıllı telefon pazarına giriş yapacak olması hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlarda görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!