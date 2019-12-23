Sony Kullanıcı Şikayetlerine Kulak Vermeye Başladı: Kalın Çerçeveye Veda

Yayınlanan yeni raporlara göre Sony önümüzdeki sene satışa sunacağı akıllı telefon modellerinde önemli değişikliklere imza atacak.

Ekran İçinde Delikli Kamera

Sony kullanıcılarının genel şikayetleri ağırlıklı olarak tasarım etrafında şekilleniyordu. Genel olarak kendi stilini izleyen ancak güncel trendlerin gerisinde kalan şirketin politikası pek çok kişinin başka markalara yönelmesine sebep oluyordu. Kullanıcı dönüşlerini önemsemeyi biraz geç de olsa akıl eden şirket, 2020 yılı itibarıyla bu durumda değişiklikler yapacak gibi gözüküyor.

21:9 ekran oranı etrafında şekilleneceği belirtilen yeni modeller ekran içinde delikli kamera teknolojisi ile birlikte gelecek. Temel olarak çerçeveleri ortadan kaldırmayı hedefleyen bu teknoloji, yeni modellerin çok daha zarif gözükmesine yol açabilir.

LetsGoDigital tarafından yayınlanan render görüntüleri de bunu doğrular nitelikle. Şu ana kadar ortaya çıkan verilerin işlendiği tasarım daha modern ve daha ilgi çekici bir tasarımı gözler önüne seriyor. Bu da şirketin rekabetini bir miktar daha kolaylaştıracak bir adım olacaktır.

Performans Tarafında da İddialı

Şirket önümüzdeki sene yalnızca tasarım değil ayrıca teknik detaylar odaklı bir politika izleyecek. Kısa bir süre önce performans testlerinde görülen Xperia 3 bunun en bariz örneklerinden birisi. Snapdragon 865 işlemciden gücünü alacak olan model 12 GB RAM ile desteklenecek. Ayrıca cihazın QHD çözünürlükte ekran, altılı arka kamera ve 5G desteği ile geleceği de iddialar arasında bulunuyor.