Sony’nin İlginç Tasarıma Sahip Kablosuz Kulaklığı Ortaya Çıktı

Japon teknoloji devi Sony, son yıllarda kullanımı giderek artan kablosuz kulaklıklara yeni bir boyut kazandırmayı hedefliyor. Sıra dışı tasarımı ile rakipleri arasından fark yaratan Sony kablosuz kulaklık Linkbuds WF-L900, pazara giriş yapmaya hazırlanıyor.

Dikkat çeken tasarımıyla yeni bir kablosuz kulaklığı piyasaya sürmeye hazırlanan Sony, yeni kablosuz kulaklık modeline Linkbuds WF-L900 ismini verdi. Siyah ve beyaz olarak iki farklı renk seçeneği ile satışa sunulacak olan kablosuz kulaklık, alışık olmadığımız farklı tasarımıyla ilgi çekiyor.

Kulaklık uçları olmadan tasarlanan Linkbuds WF-L900, birbirine bağlı iki parçadan oluşuyor. Bu parçalarda ise delikli halkalar yer alıyor. Bu yeni kablosuz kulaklık, daha önce piyasada gördüğümüz hiçbir kablosuz kulaklıkla benzerlik göstermiyor.

Şubat Sonunda Duyurulabilir

Sony, Linkbuds WF-L900'ün çıkış tarihi ve fiyat etiketi konusunda henüz bilgi vermedi. Şu an için sadece aktif gürültü engelleme (ANC) sistemine sahip olduğu biliniyor. Linkbuds WF-L900’ün resmi tanıtımının ise büyük olasılıkla Şubat ayı sonlarında Mobil Dünya Kongresi (MWC) kapsamında yapılacağı tahmin ediliyor.