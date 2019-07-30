Sony mali raporları karamsar görünüyor

Tüm şirketlerin mali raporlarını yayınlandığı şu günlerde, Sony mali raporları pek iç açıcı görünmüyor. Bu çeyrek gelirleri dikkate alındığında, Elektronik Ürünler ve Çözümler bölümü büyük bir düşüş yaşadı. İşte Sony ile ilgili pek parlak olmayan haberimizin detayları.

Sony ile ilgili şaşırtıcı olan konu, şirketin kazancı oldu. Yıllık bazda değerlendirildiğinde Sony kuruluşunun geliri %18 oranında artış gösterdi. Bu durumun daha çok maliyetlerdeki düşüşten kaynaklandığı da ifade ediliyor.

Sony mali raporları pek parlak görünmüyor

Sony ile ilgili mali raporlar incelendiğinde genellikle satışların düşeceği yönünde görüş bildiriliyor. Bu düşüşün yaklaşık olarak %4 oranında olması ise en muhtemel ihtimal.

2020 yılının Mart ayında yıllık mali dönem tamamlanacak ve şirketin gelirleri net olarak ortaya çıkacak. Ancak genel olarak küresel piyasalar değerlendirildiğinde, Sony için durumun pek parlak olacağını söyleyemeyiz. Özellikle de akıllı telefon ile ilgili belirsizlik henüz devam ediyor.

Sony akıllı telefon modellerinde bazı kısıtlamalara gidebilir. Örneğin şirket bir yıl içerisinde herhangi bir akıllı telefon modeli çıkarmayabilir. Peki sizce de Sony şirketinin geleceği ile ilgili durum pek parlak değil mi? Fikirlerinizi yorumlar bölümünden bizlere aktarabilirsiniz.