Sony, Merak Edilen Yeni PlayStation 5 Detaylarını Yarın Paylaşacak

Microsoft Xbox Series X ile fırtına gibi eserken, Sony cephesinin PlayStation 5 açısından son derece sessiz olması da dikkatlerden kaçmıyor değil. Hatta sosyal medya üzerinden PlayStation hayranları iyiden iyiye serzenişlerde bulunmaya başlamışlardı. Ancak beklediğimiz an artık geliyor.

Geride bıraktığımız zaman içerisinde çıkan birçok söylenti ve ortaya atılan birçok iddia ile Şubat ayı içerisinde PlayStation 5 ile ilgili detaylı bilgilerin paylaşılacağı büyük bir etkinliğin düzenleneceği öne sürülmüştü. Ancak Japon teknoloji devi, geçtiğimiz ay herhangi bir faaliyet göstermemişti. Bunda elbette Corona virüsünün de etkisi var. Zaten PAX East 2020 festivalinden de çekilme kararı alınmıştı hatırlayacağınız üzere.

Bugün yapılan duyuruya göre Sony Interactive Entertainment, yarın PlayStation 5 ile ilgili olarak yeni detayların gün yüzüne çıkarılacağı bir video paylaşımında bulunacak.

Tomorrow at 4pm GMT / 5pm CET, PS5 lead system architect Mark Cerny provides a deep dive into PS5’s system architecture and how it will shape the future of games.



Watch tomorrow on PlayStation Blog: https://t.co/lekCBquO2x pic.twitter.com/sjqZLCfCBv