Sony, Activision'ı Almasına Rağmen Hala Microsoft'tan Daha Büyük Bir Oyun Şirketi!

Bugün erken saatlerde Microsoft, Activision Blizzard'ı satın alma anlaşmasını duyurdu. Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan yazılım devinin Activision Blizzard'ı 68,7 milyar dolar karşılığında bünyesine kattı. Böylelikle Microsoft; Call of Duty, Overwatch, Diablo, World of Warcraft, Candy Crash ve Starcraft gibi video oyunlarının haklarını ele almış oldu. Sony hala Microsoft'tan daha büyük bir oyun şirketi.

Buna rağmen, Microsoft ve Activision Blizzard'ın birleşmesi, Microsoft'un gelir açısından Tencent ve Sony'nin ardından dünyanın yalnızca üçüncü büyük oyun şirketi olacağı anlamına geliyor. İşte detaylar!

Sony Microsoft'tan Daha Büyük Bir Oyun Şirketi

Niko Partners Kıdemli Analisti Daniel Ahmad, Nisan 2021'de sona eren mali yıl raporuna göre Sony'nin değerinin 22.67 milyar dolar olduğunu açıkladı. Bu, sosyal ağlarından elde ettikleri oyun gelirini de dahil ettikten sonra 29,3 milyar dolar değerinde olan Tencent'in ardından dünyanın en büyük ikinci oyun şirketi oldukları anlamına geliyordu.

O sırada Microsoft 13,83 milyar dolar değerindeydi ve bu da onları dördüncü sıraya yerleştirdi (Nintendo 15,79 milyar dolarla üçüncü sırayı aldı). Microsoft, Activision Blizzard'ı 2021 içerisinde satın alsaydı, değerleri “~21,9 milyar dolar” olacaktı ve söz konusu listede rahatça üçüncü sıraya yerleşebilirlerdi.

Microsoft'un bugünkü açıklamasıyla, yerleştirmelerin hala doğru olduğunu varsayabiliriz. Nisan 2022'de beklenen güncel rakamlarla şirketlerin oyun gelirindeki mevcut değeri açığa çıkmış olacak. Microsoft'un Activision Blizzard'ı satın alması özellikle oyuncular arasında tartışmalara sebebiyet verdi. Activision oyunlarının PlayStation platformuna özel sunduğu içerikler muhtemelen bu tarihten sonra sona erecek.

Satın alma işleminin ardından Xbox Game Pass isimli oyun abonelik hizmetinin içerik kütüphanesine Call of Duty ve Diablo gibi oyunların eklenmesi bekleniyor. Hatta ortaya atılan iddialara göre yeni Call of Duty oyunları artık sadece PC ve Xbox Series ailesi için satışa sunulabilir. Sony'nin bu noktada nasıl bir aksiyon alacağı şimdilik merak konusu.

Sony yeni bir stüdyo satın alma düşüncesindeyse kartlarını iyi oynaması gerekecek. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Büyük satın alımlara rağmen Sony hala değerini ilk sıralarda korumaya devam ediyor. Haliyle bu onu Microsoft'tan daha büyük bir oyun şirketi yapıyor.

Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.