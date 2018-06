Sony Mobile, Türkiye’den Çekileceği Yönündeki İddiaları Yanıtladı

Japonya merkezli teknoloji devi ve akıllı telefon üreticisi Sony hakkında bir süredir çeşitli iddialar ortaya atılıyordu. Bu iddialardan en önemlisi, özellikle mobil cihazlar hakkında yaptığı tutarlı sızıntılarla tanınan sızıntı uzmanı Evan Blass tarafından gelmişti. Blass’a göre Sony, Türkiye operasyonlarını durdurmayı planlıyor.

Evan Blass geçtiğimiz günlerde Twitter hesabı üzerinden paylaştığı yeni iddiasında, Sony Mobile'ın Türkiye pazarından çekileceğini iddia etmişti. Blass açıklamasında, Orta Doğu, Afrika ve Türkiye'deki Sony Mobile ofislerinin Ekim ayında kapatılacağını ve bu bölgelerdeki operasyonların sonlandırılacağını söylemişti.

Bad news for Sony Mobile fans in the Middle East, Turkey, and Africa: I'm hearing that the company will "shut down its operations and offices" in the region by October.