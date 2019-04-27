Sony’nin Akıllı Telefon Satışlarında Büyük Düşüş!

Japon teknoloji devi Sony, diğer alanlarda oldukça başarılı olsa da akıllı telefon sektöründe bir türlü istediği başarıları elde edemiyor. Şirketin gelirleri genel olarak yıldan yıla artıyor ancak Sony Mobile departmanı zarar etmeye ve adeta hayatta kalma mücadelesi vermeye devam ediyor. Açıklanan son mali rapora göre, Sony’nin 2018 yılındaki akıllı telefon satışları 2017 yılına kıyasla %50 düşüş gösterdi.

Yılın her çeyreğinde yayınlanan finansal raporlar, şirketin mobil iletişim bölümünde yaşanan kayıpları düzenli olarak gösteriyor. Q4 2018 (2018’in son çeyreği) ve FY2018 (2018 mali yılı) raporları da öncekilerden farklı değil.

Açıklanan mali rapordaki verilere göre Sony, Q4 2017’de 199 milyon dolar gelir elde ederken, Q4 2018’de bunu büyük oranda arttırarak 741 milyon dolar gelir elde etti. Şirket 2017 yılı boyunca 6.6 milyar dolar gelir elde ettiğini açıklarken, 2018 yılı boyunca ise 8 milyar dolar gelir açıkladı. Rakamlar Sony’nin yıldan yıla gelirlerini arttırdığını ve oldukça iyi bir iş çıkardığını gösteriyor olsa da malesef şirketin mobil departmanı için aynı şey söylenemiyor.

Sony, 2017 yılında 13.5 milyon adet akıllı telefon satışı yapmıştı fakat 2018 yılındaki satışlarda %50 oranında düşüş yaşandı ve 6.5 milyon adet telefon satılabildi. Sony’nin mobil iletişim bölümü Q4 2017’de 400 milyon dolar zarar ettiğini açıklarken, Q4 2018’de 368 milyon dolar zarar ettiğini açıkladı.

FY2018’deki mobil rakamların ise asıl dikkat çekici şey olduğu ve bunun büyük bir hayal kırıklığı yarattığı söylenebilir. Çünkü 2017 yılında 247 milyon dolar kayıp yaşayan Sony Mobile, 2018 yılında bunu daha da katlayarak 870 milyon dolar kayıp yaşadı.

Şimdilik Sony’nin oyun ve müzik gibi diğer departmanları kar sağlamaya devam ediyor bu sayede Sony Mobile’ın kayıpları telafi edilebiliyor. Ancak bunun ne zamana kadar böyle devam edeceği de merak konusu.