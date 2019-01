Sony'nin Gizemli Stüdyosu, Baş Animatörünü Buldu

Japon teknoloji devi Sony, hikaye anlatımı olan oyunlara ne denli büyük destek verdiğini bu nesilde bir kez daha göstermişti. Bizi God of War, Detroit: Become Human, Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu, Uncharted: Kayıp Miras, Marvel's Spider-Man ve Horizon Zero Dawn gibi birbirinden kaliteli yapımlar ile buluşturmuştu. Bu sene satışa sunulacak olan Days Gone, halen çıkış tarihleri belli olmayan Death Stranding, Ghost of Tsushima ve The Last of Us: Part II gibi yapımlarla bu destek devam edecek.

Öte yandan, bildiğiniz gibi Sony bünyesinde kurulmuş olan gizemli bir stüdyo var. Henüz resmi olarak adı ve üzerinde çalıştıkları proje duyurulmamış olsa da aynı Microsoft tarafından kurulmuş olan The Initiative gibi bu stüdyo da güçlenmeye devam ediyor ve bilhassa gelecek nesilde çok büyük işler çıkaracakmış gibi görünüyor. Bu ayın başlarında yüksek profilli bir oyun geliştirici arayışında olduklarını öğrenmiştik. Yakın bir zaman önce James Martinchek, bu gizemli stüdyonun çatısı altına geçiş yaptı.

Şu anda Sony bünyesinde Kıdemli Oyun Tasarımcısı olan Quentin Cobb tarafından Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklama ile Martinchek, stüdyonun yeni Baş Animatörü olacak. James Martinchek ve Quentin Cobb eskiden, The Last of Us ve Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu projelerinde birlikte görev almışlardı. Uncharted 4: Bir Hırsızın Sonu projesinin tamamlanmasından sonra, James Martinchek, Red Dead Redemption 2 projesinde Animatör olarak çalışmak üzere Rockstar Games şirketine geçiş yapmıştı. Yıllardan sonra da bir nevi evine geri dönmüş oldu. Bakalım aradan geçen iki yıllık süre boyunca edindiği tecrübenin geri dönüşü nasıl olacak?