Sony'nin İlk Katlanabilir Telefonu Xperia F Adıyla Karşımıza Çıkabilir

Sony, katlanabilir ekranlı akıllı telefon kulübüne katılıyor! Japon teknoloji devinin bu segmentteki ilk cihazını Xperia F markası altında çıkarabileceği iddia edildi.

Çin kaynaklı bir rapora göre Sony, ilk katlanabilir ekranlı telefonunu Xperia F adıyla 2020 yılında piyasaya sürecek. F ibaresi, sizin de tahmin edebileceğiniz üzere “foldable”, yani katlanabilir anlamına geliyor olsa gerek.

Cihazın, Samsung’un esnek OLED ekran teknolojisini kullanacağı ve Güney Koreli şirketin kendi katlanabilir telefonu Galaxy Fold ile aynı ekran yapısına sahip olacağı iddia ediliyor.

Rapor, Sony’nin katlanabilir ekranlı akıllı telefonu için, son dönemde çıkan amiral gemilerinde gördüğümüz neredeyse sıfır çerçeveye sahip sonsuz ekran tasarımına odaklanacağını söylüyor.

Aynı raporda, söz konusu cihazın Xperia 1 gibi 21:9 en boy oranına sahip olacağı, buna rağmen 4K UHD çözünürlükte olup olmayacağının ise henüz belli olmadığı iddia ediliyor.

Yukardaki özelliklerden hiçbiri Sony tarafından resmi olarak doğrulanmadı. Hatta şirketin katlanabilir ekranlı telefon geliştirdiğine dair bundan başka bir rapor da bulunmuyor.

İşaret edilen tarihin 2020 olduğunu düşünürsek, konuyla ilgili spekülasyon yapmak için bolca vaktimiz olacak. O zamana kadar yeni gelişmeler yaşandığı takdirde sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz. Takipte kalın!