Sony'nin Insomniac Games için Ne Kadar Ödediği Ortaya Çıktı

Hatırlayacağınız üzere Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games stüdyosunu geçtiğimiz Ağustos ayı içerisinde bünyesine katmıştı. Büyük sürpriz olan bu gelişme sonrasında, satın alım ile ilgili detaylar yavaştan ortaya çıkıyor.

1994 yılında Üst Yönetici Ted Price tarafından Xtreme Software adıyla kurulmuş olan Amerika menşeli stüdyo, Spyro, Resistance ve Ratchet & Clank serileri, Sunset Overdrive, Song of the Deep ve son olarak Marvel's Spider-Man ile karşımıza çıkmıştı. Bilhassa Marvel's Spider-Man oyununun on üç milyon kopyadan fazla satması sonrasında stüdyoyu olası bir durumda Microsoft cephesine kaptırmamak için harekete geçen Japon teknoloji devi, sürpriz bir duyuru ile mutlu sona ulaşmıştı.

Peki bu satın alım sırasında ne kadar bir harcama yapıldı? Yakın bir zaman önce, 2020 finansal yılının üçüncü çeyreği kapsamında SEC (Tahvilat ve Değişim Komisyonu) tarafından Çeyreklik Tahvilat Raporu yayınlandı. Bu raporda yer alan detaya bakılırsa Sony Interactive Entertainment, Insomniac Games stüdyosunun tamamına sahip olabilmek için iki yüz yirmi dokuz milyon Amerikan doları ödemiş. Bu bedelin büyük bir kısmı da nakit olarak Amerika menşeli stüdyonun eline geçmiş.

Şimdilik Insomniac Games için sırada ne olduğu elbette bilinmiyor ama büyük ihtimalle PlayStation 5 için ilk oyunun geliştirilmesine başlanmıştır. Bir ihtimal yeni bir Spider-Man oyunu olabilir. Çünkü, daha önceden yapılan açıklama ile bir devam oyununa meyilli oldukları belli olmuştu. Gelişmeleri takip edelim bakalım karşımıza ne çıkacak?