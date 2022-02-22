Sony'nin PS5 Pulse 3D Kulaklığı Yeni Güncellemesine Kavuştu!

En yeni PlayStation beta yazılımı, PS5 Pulse 3D Kulaklık için yama notlarında belirtilmeyen bir başka hoş güncelleme daha içeriyor - bu, Sony'nin resmi sihirli kutularına ikinci kez gizlice ek işlevler eklediği anlamına geliyor. Sony'nin PS5 Pulse 3D Kulaklığı yeni güncellemesine sessiz sedasız kavuştu. İşte detaylar!

PS5 Pulse 3D Kulaklığı Yeni Özelliklere Kavuştu

PS5'in 4.0 beta sistem yazılımının bir parçası olarak, PlayStation 5 Pulse 3D Kulaklığı kullanırken dinleme deneyiminize daha fazla ince ayar yapabilirsiniz. Son büyük PS5 güncellemesinin bir parçası olarak eklenen EQ ayarları iyileştirildi ve mevcut üç özel ses profilini yeniden adlandırmanıza izin artık izin veriliyor. Ayrıca, yaptığınız değişikliklerin etkilerini gerçek zamanlı olarak duymanızı sağlayan döngülü bir test sesi de çalabilirsiniz bu güncellemeyle.

Güncelleme ayrıca, farklı frekans kaydırıcılarının sesi nasıl etkilediğini anlayamayanlar için EQ ayarlarını basitleştiriyor. Önceki 100Hz, 400Hz, 1 kHz, 4kHz ve 10kHz kaydırıcılar yerine Sony, bunları Bas, Düşük, Orta, Yüksek, Tiz olarak yeniden adlandırmış; Yeni adlandırma, daha fazla kullanıcının istedikleri ses türünü aramasına izin verecek.

Ne yazık ki, PS5 sistem betasının bir parçası değilseniz, bu özelliği henüz kendiniz test edemezsiniz. Ancak Sony'nin önümüzdeki haftalarda yeni PS5 sistem yazılımını her kullanıcıya sunmasını bekliyoruz. Güncelleme, ana ekranınızda daha fazla oyun görme seçeneği, listenizde tutmak istediğiniz pin başlıkları, Kupalarda çeşitli iyileştirmeler ve PS5'inizi kontrol etmenizi sağlayan yeni sesli komutlar gibi bir dizi yaşam kalitesi özelliği ekliyor.

PS5 Pulse 3D Kulaklık, özellikle PlayStation 5 için tasarlanmış en iyi kulaklıkların başında geliyor. 100 $ / 100 £'den daha düşük bir fiyata, Pulse 3D Kulaklık kablosuz veya kablolu olarak kullanılabilir. Cihaz mikrofon izleme, sessize alma özelliklerine de sahip. Ayrıca, Uncharted: Legacy of Thieves Collection gibi oyunlarda son derece etkileyici olan Sony'nin tescilli 3D ses teknolojisinden yararlanmak için özel olarak tasarlanmış bir kulaklıktır.

PS5 Pulse 3D Kulaklık yine de mükemmel bir cihaz olarak bizleri selamlamadı. Pil ömrü yaklaşık 12 saat ve bazı kullanıcılar birkaç saatlik oyundan sonra dairesel kulaklıkların biraz rahatsız edici hissiyat oluşturduğunu dile getiriyor. 3D ses deneyimi için Sony'nin resmi kulaklığına ihtiyacınız olmadığını da belirtmekte fayda var; DualSense denetleyicinin 3,5 mm kulaklık jakına herhangi bir kulaklık takabilirsiniz.

Sony'nin resmi kulaklığını ve PS5'in yazılımını geliştirmeye devam ettiğini görmek harika, ancak hala iki önemli özelliği görmeyi bekliyoruz: VRR ve 1440p desteği. Sony daha önce değişken yenileme hızı desteğinin gelecekte bir PS5 güncellemesinde geleceğine söz vermişti, ancak biz hala bekliyoruz. Aynısı, PS5 ve PS4'te özellikle bulunmayan 1440p için de geçerli. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz?

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