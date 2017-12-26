Sony'nin Snapdragon 845'li İlk Akıllı Telefonu Geliyor

Japon teknoloji devi Sony, 9-12 Ocak 2018 tarihleri ​​arasında Las Vegas'ta düzenlenecek CES 2018 etkinliğinde yepyeni ürünlerini tüketicilerin beğenisine sunacak. Ancak bu ürünler arasında en çok dikkat çeken hiç şüphesiz ki Sony'nin yeni akıllı telefonu olacak. Birkaç gün önce Geekbench'te ortaya çıkan Snapdragon 845'li cihazın CES etkinliğinde tanıtılacağı söyleniyor.

Teknolojinin her kategorisinden ürün portföyüne sahip olan Sony, genel olarak aynı tasarımı benimsiyor. Özellikle bu sebepten dolayı cihazlarında bir hayli eleştiriye maruz kalan şirket, yepyeni bir tasarıma ve güçlü özelliklere sahip bomba bir cihazı kullanıcılara sunabilir. Medyaya CES 2018 etkinliği için davetiye gönderen şirketin TV, kamera, akıllı telefon ve ses sistemleri üzerine yeni cihazlarını tanıtacağı ön görülüyor.

CES 2018'de tanıtılacak olan cihazın Sony H8266 koduna sahip olacağı ve yonga seti olarak Snapdragon'un en güçlüsü 845'i kullanacağı belirtiliyor. İlk defa akıllı telefonunda 18:9 ekran formatını bulunduracak olan Sony, tasarımda büyük farklılıklar yapacak. 4GB ve 6GB RAM ile performansını artıracak olan yeni cihaz, Galaxy S9 ve iPhone 9'a rakip olacak.

Bu yıl içerisinde Hindistan, Çin ve ABD gibi büyük pazarlarda istediğini elde edemeyen Sony, 2018 yılında tüm kozlarını oynayabilir. Ancak her şeye rağmen bu bilgilerin resmi olmadığını belirtmekte fayda var. Sadece sızıntı olarak dolaşan bu bilgilerin doğru olup olmadığını CES 2018'de göreceğiz.