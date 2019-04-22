Sony'nin Taksi Çağırma Uygulaması S.Ride Hizmete Açıldı

Sony geçtiğimiz yıl yaptığı açıklama ile Japonya’da taksi çağırma sektörüne giriş yapacağını duyurmuştu. Ünlü teknoloji şirketi bugün yaptığı resmi açıklama ile S.Ride ismini verdiği servisini Tokyo’da hizmete açtığını dile getirdi.

S.Ride isimli servisin arkasında ise Sony’nin yanı sıra beş farklı lisanslı taksi şirketinin de yer aldığı bildirildi. Japonya anayasası, sivillerin kendi arabalarıyla yolcu taşımasını engelliyordu. Bu sebeple Sony’nin piyasaya sürdüğü S.Ride uygulamasının, resmi taksilerle yolcuları bir araya getirmek adına yapıldığı aktarıldı. Teknoloji devi daha önce taşımacılık alanında çalışmalar yapmış, QR okuyabilen ve kredi kartıyla ödeme yapılan yapay zeka destekli arz-talep eşleştirme uygulaması yapmıştı.

S.Ride isimli uygulamanın halihazırda Tokyo’da 10 bin lisanslı taksiyi kapsadığı ifade edildi. Uygulamanın en büyük rakibi ise Toyota tarafından desteklenen ve Japonya çapında 50 binden fazla taksiyi destekleyen JapanTaxi uygulaması olarak gösterdi. JapanTaxi’nin yanı sıra S.Ride, uzun yıllardır çalışmalar yürüten Line, Uber’e de yatırım yapan SoftBank tarafından desteklenen Çinli DiDi ve Lyft gibi uygulamalarla yarışmak durumunda kaldı.

Sony'nin sözcüsü, S.Ride uygulamasını başka bölgelerde açma gibi bir fikirlerinin olmadığını, sadece Japonya'ya özgü geliştirilmiş bir uygulama olduğunu hatırlattı.