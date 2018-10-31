Sony'nin Telefon Bölümü 240 Milyon Dolar Zarar Etti

Birçok teknoloji şirketi finansal yılın üçüncü çeyreğine dair raporlarını yayınlamaya devam ederlerken, en ilginç veriler Sony’den geldi. Japon teknoloji devi, açıkladığı raporlarda akıllı telefon departmanının 240 milyon dolar zarar ettiğini duyurdu. Dahası zararın dördüncü çeyrekte büyüyerek devam edeceği dile getirildi.

Uzun süredir akıllı telefon üreten ve ürettiği başarılı modellerle milyonlarca kullanıcıya ulaşmayı başaran Sony, son yıllarda gelişen trend’leri yakalayamamıştı. Hızla geriye gitmeye başlayan şirket, yaptığı tasarım ve donanım değişikliklerinden ise beklediği verimi alamayarak, birkaç ay önce birçok bölgedeki akıllı telefon operasyonlarını sonlandırma kararı aldığını duyurmuştu.

Hemen yukarıda yer alan listede görebileceğiniz gibi Sony Mobile Communications, üçüncü çeyrekte 54.2 milyar Japon Yeni (478.9 milyon Amerikan Doları) gelir elde etmiş durumda. 2017’nin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında akıllı telefon bölümünün çok daha gelir ettiği görüldü. Aşağıdaki görseldeyse, Avrupa, Latin Amerika ve Orta Doğu'daki zayıf akıllı telefon satışlarının altı çizilerek, biraz daha fazla bilgi sunuldu. Ayrıca satışlardaki düşüşün yanı sıra 16,2 milyar Yen (112.3 milyon Amerikan Doları) uzun ömürlü varlığa karşı, değer düşüklüğü nedeniyle 27.4 milyar Yen (242.1 milyon Amerikan Doları) faaliyet zararı olduğunu dile getirildi.

Sony için kötü haberler bununla da kalmadı: Şirket, yıl sonu satış beklentisini 100 milyar yen (883,7 milyon Amerikan Doları) olarak revize etti. Yılın sonunda yapılması beklenen satışın 65 milyar Yen (574,5 milyon Amerikan Doları) olacağı söylenenler arasında kendine yer buldu. Yani yılın sonunda Sony, 309 milyon Amerikan Doları civarında bir eksiye düşeceğini gün yüzüne çıkardı.