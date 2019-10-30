Sony’nin Telefon Satışları Tüm Zamanların En Düşük Seviyesini Gördü

Sony, 2019 mali yılı (1 Nisan 2019 – 31 Mart 2020) için ilk olarak 5 milyon adet akıllı telefon satışı yapacağını öngörmüştü. Ancak şirketin Nisan-Haziran arasındaki çeyrekte sergilediği başarısız satış performansı, 5 milyonluk öngörünün revize edilmesine ve 4 milyon adede çekilmesine neden oldu. Şirket şu şıralar ise satış tahminlerini bir kez daha değiştirdi.

Rakiplerinin Bir Hayli Gerisinde

Sony Xperia 1’in piyasaya sürülmesinin üzerinden henüz çok geçmemesine ve yaz ayları boyunca telefonun birçok bölgede satışa sunulmasına rağmen, Sony Temmuz-Eylül arası dönemde dünya genelinde sadece 600.000 adet akıllı telefon satışı yapabildi. Bu rakam Sony’nin mobil departmanı için tüm zamanların en düşük seviyesi anlamına geliyor ve şirketin kendi başarısızlık rekorunu kırdığını gösteriyor. Üstelik Samsung, Apple ve Huawei gibi rakip firmaların 600.000 adetlik akıllı telefon satışını sadece 1 günde yaptığı düşünüldüğünde, durumun ne kadar vahim olduğu ve Sony Mobile’ın rakiplerinin ne kadar gerisinde kaldığı daha da net görülüyor.

Sony, satış rakamlarının beklenmedik bir şekilde zayıf olduğunu doğruladı ve 2019 mali yılı için Xperia satış rakamları öngörüsünü bir kez daha düşürdü. Japon teknoloji devi, Mart ayının sonuna kadar 3.5 milyon adet akıllı telefon satışı yapacağını tahmin ediyor. Bu durum, şirketin Xperia 5 satışlarına ve tatil çeyreğinde yapılacak yüksek satışlara güvendiğini gösteriyor. Şu anki duruma göre Sony’nin bu mali yıl sonuna kadar 2 milyon adet cihaz satması gerekiyor. Ayrıca, Sony’nin satışlar konusunda en başarısız olduğu dönem de genellikle yılın ilk 3 ayı oluyor.

Sony'nin bu çeyrekte akıllı telefon işindeki kesin kârsızlık seviyesi tam olarak açıklanmadı. Ancak Japon devi, Sony Mobile’ın 2021'in ilk çeyreğine kadar kar etmesini beklemediğini daha önce doğrulamıştı. Şirket şu sıralar ise maliyetleri düşürmeye ve 5G uyumlu akıllı telefonlar üretmeye odaklanmış durumda.