Sony, Nixxes Software Stüdyosunu Satın Aldı

Sony, Nixxes Software isimli stüdyoyu satın aldığını duyurdu. Hollanda merkezli oyun stüdyosu, Marvel's Avengers ve Shadow of the Tomb Raider gibi birçok popüler video oyununun geliştirilmesinde rol oynamıştı. Gerçekleşen satın almaya ilişkin merak edilen tüm detaylar haberimizde.

Sony, Nixxes Software'i Bünyesine Kattı

Japonya merkezli teknoloji devi Sony Interactive Entertainment, yeni bir oyun stüdyosunu satın aldı. Şirket, Nixxes Software isimli stüdyoyu satın aldığını resmen duyurdu. Hollanda merkezli oyun stüdyosu, PlayStation Studios'un Teknoloji, Yaratıcılık ve Hizmetler Grubu'nda yer alacak.

Nixxes Software, Teknoloji, Yaratıcılık ve Hizmetler Grubu'nda PlayStation Studios için şirket içi teknik ve geliştirme konusunda destek sağlayacak. Hollanda merkezli stüdyo, daha önce birçok başarılı video oyununun geliştirilmesinde rol oynamıştı. Bu video oyunları arasında 2020 yılında çıkışını gerçekleştiren ve kısa süre içerisinde dünya çapında popüler olan Marvel's Avengers, Tomb Raider, Shadow of the Tomb Raider, Deus Ex: Mankind Divided ve daha birçok yapım yer alıyor.

PlayStation Studios Başkanı Hermen Hulst, gerçekleşen satın alma işlemi ile ilgili oldukça önemli bir açıklamada bulundu. Hulst, yaptığı açıklamada, "Nixxes'e büyük saygı duyuyorum ve bu çok deneyimli ekibin Sony Interactive Entertainment'taki birinci sınıf geliştirme topluluğunun bir parçası olacağı için heyecanlıyım" şeklinde konuştu.

Hulst, "Nixxes Software, oyun geliştirme aşamasında oyuncular için mümkün olan en iyi deneyimi sunmak için bir tutkuları var. Nixxes, ekibimizin en önemli hedeflerine yani mümkün olan en iyi kalitede benzersiz PlayStation içeriği oluşturmaya odaklanmasına yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

Nixxes Software Kurucusu ve Kıdemli Geliştirme Direktörü Jurjen Katsman da konuya ilişkin açıklama yaptı. Katsman, yaptığı açıklamada, PlayStation Studios ekibi ile birlikte çalışmak için sabırsızlandıklarını söyledi. Katsman ayrıca PlayStation oyuncularına en yüksek kalitede oyun deneyimi sunmak için sektördeki en yetenekli ekiplerden bazıları ile birlikte çalışmayı dört gözle beklediklerini belirtti.

Hollanda merkezli stüdyo Nixxes, video oyun tasarımı, geliştirme ve port işlemi konularında uzmanlığa sahip. Şirket daha önce Shadow of the Tomb Raider, Rise of the Tomb Raider, Deus Ex: Mankid Divided ve Tomb Raider'In geliştirilme sürecinde Square Enix ile birlikte çalışmıştı.