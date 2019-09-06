Sony Nostaljik Walkman Modelini Tanıttı

Sony, Berlin'de düzenlenen IFA 2019 Fuarı'nda Walkman serisinin 40. yıldönümüne özel bir Walman modeli duyurdu. Gelin hep beraber 40. yıla özel olarak üretilen Walkman'a yakından bakalım.

Özel olarak üretilen Walkman, manyetik kasetten müzik çalmanıza izin vermemekte. Walkman'ın önündeki görüntü cihaza nostalji katmak için yapılmış. Kapak açıldığında özel Walkman'ın 3.6 inçlik ekranı görülmekte.

Nostaljik Walkman, tek bir şarjla 26 saate kadar dayanmakta ve 16GB'lık dahili depolama alanına sahip. Cihaz Bluetooth teknolojisini desteklemekte. Bu sayede cihaza kablosuz kulaklık bağlanabilmekte.

Nice reminder from #SonyIFA that #Sony changed how we listened on the move with #walkman and now a 40th anniversary edition #IFA19 pic.twitter.com/vhyNKVbALV — Dan Todaro (@DFTodaro) September 5, 2019

Walkman'ın arka tarafında bir adet 40. yıl logosu bulunmakta. Android işletim sistemine sahip olan cihaz, Wi-Fi üzerinden internete bağlanabilmekte. NW-A100TPS olarak adlandırılan özel model Kasım ayında Avrupa bölgesinde satışa çıkacak.

Sony, nostaljik Walkman modelinin 440 eurodan satışa çıkacağını açıkladı. Kullanıcıların bir kısmı sosyal medya üzerinden nostaljik Walkman'de kaset çalar olmamasına büyük tepki gösterirken bir kısmı da nostaljik Walkman'ın çok güzel bir görünüme sahip olduğunu söylemekte.

NW-A100TPS Walkman'ın ülkemizde satışa çıkıp çıkmayacağı bilinmiyor. Konu hakkında detaylar gelir ise sizleri bilgilendireceğiz. Takipte kalın!