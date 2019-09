Sony Nostaljik Walkman Modelini Tanıttı

Sony, Berlin'de düzenlenen IFA 2019 Fuarı'nda Walkman serisinin 40. yıldönümüne özel bir Walman modeli duyurdu. Gelin hep beraber 40. yıla özel olarak üretilen Walkman'a yakından bakalım.

Özel olarak üretilen Walkman, manyetik kasetten müzik çalmanıza izin vermemekte. Walkman'ın önündeki görüntü cihaza nostalji katmak için yapılmış. Kapak açıldığında özel Walkman'ın 3.6 inçlik ekranı görülmekte.

Nostaljik Walkman, tek bir şarjla 26 saate kadar dayanmakta ve 16GB'lık dahili depolama alanına sahip. Cihaz Bluetooth teknolojisini desteklemekte. Bu sayede cihaza kablosuz kulaklık bağlanabilmekte.

Nice reminder from #SonyIFA that #Sony changed how we listened on the move with #walkman and now a 40th anniversary edition #IFA19 pic.twitter.com/vhyNKVbALV