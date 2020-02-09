Sony, Oyuncuları Endişelendirebilecek Bir Patent Kaydı Yaptırdı

Sony bu defa oyuncuları endişelendirebilecek bir patent kaydı yaptırdı. Eğer hayata geçerse, halihazırda dinmememiş olan oyun içi ödeme sistemi tartışmaları farklı bir boyuta taşınabilir.

Japon teknoloji devinin PlayStation 5 ile ilişkilendirilen birçok farklı patent kaydı yaptırmış olduğu ortaya çıkmıştı. Bunlardan bir kısmı DualShock 5 için iken, bir kısmının ise depolama birimi için olduğu tahmin ediliyor. Ancak son patent, tamamıyla farklı bir amaca yönelik olarak alınmış.

Elbet oyunlarda bir şekilde takıldığımız oluyor. Bir ana düşmanı geçemiyoruz, karşılaştığımız bir bulmacayı çözemiyoruz veya o kadar fazla yol oluyor ki gitmemiz gereken yolu bulamayabiliyoruz. Örneklerle çoğaltılabilir. Japon teknoloji devi ise bunun önüne geçebilmek için bir AI (Yapay Zeka) patenti almış.

Bahsi geçen patent geçtiğimiz Temmuz ayında alınmış olmasına rağmen geçtiğimiz hafta yayınlanmış. İşleyiş ise oldukça basit gibi görünüyor. Mesela bir ana düşmanı geçemiyorsanız, bunu sisteme soracaksınız. Sistem de sizin veritabanınız ile takıldığınız düşmanı geçen diğer oyuncuların veritabanlarını karşılaştıracak ve çözüm önerilerinde bulunacak. Ancak burada bahsi geçen öneriler, çoğunlukla cebinizen paranın çıkmasına neden olacak öneriler olacak. Patentin detaylarına göre bu, oyun içi kaynak olarak geçiyor ve eklentiler, yükseltmeler, eşyalar, ipuçları, stratejiler ve ortak verileri kapsayan öneriler olacak. Yani işin içerisinde oyun içi ödeme sistemi olacak.

Başvuruda yer alan detayların tamamı ise şöyle:

"Birçok oyunda kullanıcıların kazacağı, bulacağı veya satın alacağı ve oyun içinde kullanacağı yüz binlerce bağımsız eşya bulunuyor. Bunlardan bazıları teçhizat, zırh, görünüm, araç, tüketilebilir eşya vs. Aynı zamanda PlayStation, kişisel bilgisayarlar ve mobil cihazlar gibi birçok popüler platformlarda oyuncular için yüz binlerce bağımsız oyun mevcut. Bu, günümüzdeki oyuncular için önceki ürün yaşam döngülerine göre çok daha fazla ürün yelpazesiyle sonuçlanıyor. Yıllar boyunca oyun içi eşya çeşitliliği kadar oyun sayısı da artarken, metodoloji oyuncuları oyun içinde aşama kaydetmek için uygun veya verimli eşyayı bulmaya alışkın oluyorlar."

Oyun içi ödeme önerisinde bulunan yapay zeka fikri aslında yeni bir şey değil. Daha önceden Activision da bu yönde bir patent kaydı yaptırmıştı. Bakalım Sony tarafında gelişmeler ne yönde olacak?