Sony, Oyunlardaki Yükleme Ekranlarını Kaldırmayı Hedefliyor

Japon teknoloji devi oyunlar konusunda yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor. Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Bürosu üzerinden alınan patente bakacak olursak, yakın bir zamanda PlayStation platformunda yükleme ekranlarına veda edebiliriz.

Sony geride bıraktığımız zaman içerisinde IR Day 2019 kapsamında düzenlediği şirket toplantısında yeni nesil PlayStation konsolu ile ilgili bir sunum gerçekleştirmişti. Bu sunum sırasında da Marvel's Spider-Man oyununun yükleme süreleri açısından PlayStation 4 Pro ile yeni nesil PlayStation konsolunun karşı karşıya geldiği bir karşılaştırma görmüştük. Yeni nesil konsolda bir saniyeden az sürede bölüm açılırken, PlayStation 4 Pro konsolunda ise bu sekiz saniye gibi bir sürede gerçekleşiyordu. Aradaki farkın muazzam olduğunu söylemeye gerek yok ki bunda SSD etkenin de olduğunu söylemek gerek.

Yakın bir zaman önce ise Sony cephesinin Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Marka Bürosu üzerinden yeni bir patent aldığı ortaya çıktı. Bu patent, rakiplerinin epey canını sıkacakmış gibi görünüyor. Açıklama kısmında da 'Akıcı bir oynanış için oyun yazılımını dinamik olarak yüklemek için sistem ve yöntem.' ve hemen aşağısında da 'Akıcı bir oynanış için oyun yazılımını dinamik olarak yüklemek için sistem ve yöntem ortaya çıktı. Bir oyun ortamına ilişkin yükleme sınırı tanımlanmıştır. Sonrasında da bir oyun karakterinin bir oyun ortamındaki pozisyonu görüntülenmiştir. Karakter yükleme sınırını geçerken sıradaki oyun ortamı ile ilgili yönergeler hafızaya yüklenmiştir, bu durumda oynanış kesintiye uğramamıştır.' yazılı olduğunu görüyoruz.

Bildiğiniz gibi oyunlardaki ekranları bölümlerin parça parça yüklenmesinden dolayı oluşuyor ve yüklenecek olan sıradaki bölümün büyüklüğüne bağlı olarak da yükleme süreleri uzayabiliyor veya kısalabiliyor. Sony tarafından yapılan patent başvurusuna bakacak olursak, gerekli onay alındığı takdirde gelecekte oyunlardaki yükleme ekranlarının tamamıyla kalkacağı sonucuna varıyoruz.

Bakalım rakiplerinin Sony cephesinin bu atağına karşı cevapları ne olacak? Gelişmeler içi takipte olacağız.