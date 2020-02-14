Sony, PAX East 2020 Festivaline Götüreceği Oyunları Duyurdu

Sony Interactive Entertainment, PAX East 2020 listesini açıkladı. Eğer festivale katılımda bulunabilecekseniz, PlayStation tarafına uğramayı unutmayın.

Bu ayın sonlarına doğru Boston şehrinde 27 Şubat - 1 Mart 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan PAX East 2020 festivali ile oyun dünyasında yine hareketli günler olacak. Dünyanın dört bir yanından gelecek olan oyuncular, yine dünyanın dört bir yanından gelecek olan yayıncıların ve geliştiricilerin beraberlerinde getirecekleri oyunlarını, kurulacak olan standlarda deneme fırsatı bulacaklar. Sony Interactive Entertainment da bu isimlerin arasında yer alıyor.

Dün yeni bir duyuru yapan Japon teknoloji devi, PAX East 2020 festivaline gelecek olan oyuncuların deneyebilecekleri oyunların listesini yayınladı. Liste ikiye ayrılmış. PlayStation 4 tarafında zaten The Last of Us Part II oyununun yer aldığını önceden öğrenmiştik. Buna ek olarak, DOOM Eternal, Dreams, Final Fantasy VII Remake, Nioh 2, Predator: Hunting Grounds ve Zombie Army 4: Dead War gibi kaliteli oyunlar da yer alıyor. PlayStation VR tarafına baktığımızda ise Marvel's Iron Man VR ve Paper Beast'i görebiliyoruz.

Her iki listenin tamamı için aşağıya bakabilirsiniz.

PlayStation 4 Oyunları

Below (Capybara Games)

Cloudpunk (Merge Games / Ion Lands)

Doom Eternal (Bethesda Softworks / id Software)

Dreams (Stand #18003) (Sony Interactive Entertainment / Media Molecule)

Final Fantasy VII Remake (Square Enix)

Genshin Impact (miHoYo)

Haven (The Game Bakers)

The Last of Us Part II (Stand #10047) (Sony Interactive Entertainment / Naughty Dog)

MLB The Show 20 (Sony Interactive Entertainment / SIE San Diego Studio)

Mosaic (Raw Fury / Krillbite Studio)

Moving Out (Team17 / SMG Studio / Devm Games)

Nioh 2 (Sony Interactive Entertainment / Koei Tecmo / Team Ninja)

One Punch Man: A Hero Nobody Knows (Bandai Namco / Spike Chunsoft)

Persona 5 Royal (Atlus)

Predator: Hunting Grounds (Sony Interactive Entertainment / IllFonic)

Remnant: From the Ashes (Perfect World Entertainment / Gunfire Games)

Spelunky 2 (Mossmouth)

Trials of Mana (Square Enix)

Zombie Army 4 (Rebellion)

PlayStation VR Oyunları