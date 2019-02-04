Sony Pazardaki Son Kozunu Oynuyor! 52MP Kameralı Xperia XZ4

Kamera ve teknoloji alanında büyük pazar hacmine sahip olan Sony, son yıllarda Xperia modelleriyle istenilen başarıyı yakalayamamıştı. Fakat yine de sektörden çekilmeyen Japon üretici, son kozunu kameralarla yapmaya çalışacak.

Özellikle telefon sektöründe katı çizgilerinden dolayı kendine has bir kullanıcı kitlesi oluşturmayı başaran Sony, son iki Xperia cihazında istediği satış rakamlarına ulaşamadı. Yine de bu konuda inatçı görünen Sony'nin MWC 2019 etkinliğinde Xperia XZ4'ü tanıtması bekleniyor. Japonya merkezli üreticinin kameralara büyük önem verdiği iddia ediliyor.

Bugüne kadar hiç yapılmamışı gerçekleştirerek bir kamerada f/1.6 diyafram açıklığına sahip 52MP'lik sensör kullanacağı belirtilen Sony'nin arka tarafa üçlü kamera kurulumunu yerleştireceği ifade edildi. Üstte 16MP, ortada 52MP ve altta 0.3MP çözünürlüğünde kameralar koyacağı söylenen şirketin ilk defa Time-of-Flight teknolojisini kullanması bekleniyor.

Xperia XZ4 Ne Zaman Tanıtılacak?

Yine üst seviye amiral gemisi kategorisinde yer alacak gibi görünen Xperia XZ4'ün Sony için son umut olduğu düşünülüyor. Zaten dünya genelinde pek çok ülkeden desteğini çekeb Sony'nin yeni telefonu XZ4'ün neler sunacağını MWC2019 etkinliği sırasında göreceğiz. Peki ya sizce Xperia XZ4 nasıl bir telefon olacak? Görüşlerinizi bizimle paylaşın!