Sony Pictures, 2018 Yılında 489 Milyon Dolar Kar Elde Etti

Japon devi Sony, 2018 yılına dair mali bilançosunu açıkladı. Pictures bölümündeki karını yüzde 30 artırarak 489 milyon dolara çıkaran şirket, elektronik ve eğlence devi işletme gelirlerini ise yüzde 22 artışla 8 milyar dolara yükseltti.

Sony Pictures Entertainment, satışlarda yıllık bazda yüzde 3’lük bir düşüş yaşadı. Dünya genelinde sinema ve televizyon satışlarının 2017 yılına kıyasla daha düşük olduğunu söyleyen şirket, geride bıraktığımız yıl 8.8 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı.

TV yapımları satışlarındaki düşüş, çeşitli ABD dizileri ve programları için ödenen lisans gelirlerinin düşmesinden kaynaklanıyor. Buna rağmen film alanında artan karlılık, şirketin gelirlerinin yükselmesine yardımcı oldu.

2017 yılında vizyona giren Jumanji: Welcome To The Jungle ve Peter Rabbit gibi daha düşük pazarlama masrafına sahip olan filmlerin yüksek marjlı TV lisansları ve elde ettiği gişe hasılatı, Sony’nin itici gücü oldu.

Ayrıca geçen yıl izleyicilerle buluşan Venom da 2018’in hit filmlerinden bir tanesi oldu. Başrolünde Tom Hardy’nin olduğu film, dünya çapında 855 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti. Ayrıca Hotel Transylvania 3 ve Spider-Man: Spider-Verse de 2018’in diğer önemli yapımları arasındaydı.

Sony’nin bu yıl vizyona girecek filmleri arasında, Men In Black: International, Spider-Man: Far From Home, Once Upon A Time In Hollywood, The Angry Birds Movie 2 ve Charlie’s Angels bulunuyor.

Şirket, 2019 mali yılında Pictures bölümü için 9.7 milyar dolar gelir ve 582 milyon dolar gelir bekliyor.

Oyunlar ve Ağ Hizmetleri segmenti ise yüzde 19 artışla istikrarlı bir şekilde büyümeye devam ediyor; ancak PlayStation 4 satışları geçtiğimiz yıla göre azaldı. Önümüzdeki yıl donanım satışlarının belli bir çizgiyi takip etmesini bekleyen Sony, yazılım satışlarının ise artacağını tahmin ediyor. Genel olarak şirket, işletme gelirinin 2019’da yüzde 9 azalarak, 7.25 milyar dolara düşmesini bekliyor.