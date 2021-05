Sony, Play At Home ile Ücretsiz İçerikler Sunmaya Devam Ediyor

Sony, Play At Home ile ücretsiz içerikler sunmaya devam edecek. Yapılan yeni açıklamaya göre, önümüzdeki haftadan itibaren birçok farklı oyunda sayısız içeriğe herhangi bir ücret ödemeden erişim sağlayabileceksiniz. Peki bu içerikler neler olacak? Detaylar haberimizde.

Sony Play At Home ile Hangi Ücretsiz İçerikleri Sunacak?

Geçtiğimiz sene itibarıyla başlattığı Play At Home programı ile Sony, COVID-19 salgınından dolayı evde kapalı kaldığımız zamanlarda, keyifli vakit geçirebilmemiz deyim yerindeyse kıyamet kadar oyunu ücretsiz olarak PlayStation Store üzerinden dağıtmıştı. Aralarında Horizon: Zero Dawn – Complete Edition, Journey, Subnautica ve Uncharted: The Nathan Drake Collection dahil birçok kaliteli oyun da yer alıyordu.

Geçtiğimiz Mart ayı içerisinde bir açıklama yapan SIE Başkanı ve Üst Yöneticisi Jim Ryan, ücretsiz olarak dağıtılan bu oyunların sadece bir başlangıç olduğunu ve salgın süresince daha başka fırsatlar ile karşımıza çıkacaklarını müjdelemişti. Önümüzdeki hafta itibarıyla da bahsi geçen başka fırsatların bir yenisi daha başlayacak. Ne var ki bu defa ücretsiz oyun yerine, ücretsiz oyun içi içerikleri dağıtılacak.

Sony Interactive Entertainment tarafından yapılan yeni açıklama ile 17 Mayıs - 6 Haziran 2021 tarihleri arasında, aralarında Rocket League, MLB The Show 21, NBA 2K21, World of Tanks ve Call of Duty: Warzone’un da yer aldığı on oyun için yaklaşık üç hafta boyunca çok sayıda içerik ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulacak.

Hemen aşağıdan, bu içeriklerin detaylarına göz atabilirsiniz.

18 Mayıs 2021 Salı TSİ 06:00 - 6 Haziran 2021 Pazar TSİ 22:00 arasında:

Rocket League

PlayStation Plus Pack: Blue Notch Wheels, Blue Smoke Boost, Blue Rocks Trail ve the Trimpact BL Player Banner olmak üzere dört farklı özelleştirme eşyası.

Brawlhalla

Play at Home Paketi: Axe ve Gauntlet Silah Görünümleri ile Sir Raye Görünümü, Shrug İfadesi ve Yardımcı Grimm ile Rayman Legend içerikleri.

Destruction AllStars

1100 Destruction Puanı

MLB The Show 21

On adet The Show paketi

NBA 2K21

Play at Home Paketi: MyTEAM Series 2 Amethyst Damian Lillard, 5.000 MyTEAM Puanı ve daha fazlası

Rogue Company

Play at Home Paketi: Kyoto Undercover Ronin Kıyafeti ve 200 Rogue Bucks

World of Tanks

Twice the Courage Paketi: Beş adet x1.5 Gümüş Takviyeleri, beş x2 Deneyim Puanı Takviyeleri, yedi günlük Premium hesap ve daha fazlası

World of Warship

Üçüncü Aşama savaş gemisi Arkansas, yedi günlük Premium hesap ve beş türde 5x Nadir Takviyeleri

Warframe

Başlangıç Paketi: 100 Platin, 100.000 Kredi, yedi günlük Affinity Takviyesi, Essential Base Damage Mod Paketi ve daha fazlası

20 Mayıs 2021 Perşembe TSİ 20:00 - 6 Haziran 2021 Pazar TSİ 22:00 arasında:

Call of Duty: Warzone

5 Çifte Deneyim Puanı Jetonları