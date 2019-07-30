Sony PlayStation 4, 100 Milyon Satış Barajını Geçti

Sony, 2019'un ikinci çeyreğine ilişkin kazanç raporunu açıkladı. 30 Haziran’da sona eren çeyrekte 3,2 milyon PS4 satan Japon teknoloji devi, toplamda 100 milyon satış barajını geçmeyi başardı.

PS4 satışları giderek yavaşlaması, Sony’nin 100 milyon satış hedefine ulaşmasını engellemedi. 30 Haziran tarihinde sona eren çeyrekte 3,2 milyon PS4 daha sattığını söyleyen Japon devi, 100 milyon satış barajını geçtiğini duyurdu.

PlayStation 4’ün, bu dönüm noktasına ulaşması 5 yıl, 7 ay sürdü. Tanıtıldığı ilk andan itibaren müthiş bir ilgi gören oyun konsolu, 3 yıldan az bir sürede 50 milyon satış rakamını yakalamıştı.

Sony, 2017’de 19 milyon ve 2018’de ise 17,8 milyon adet PS4 satmıştı. Sony ayrıca dijital indirme payının yüzde 50'yi aştığını duyurdu. Bu da, fiziksel kopyalardan ziyade dijital oyunların satın alındığını gösteriyor.

Şirketin yeni nesil oyun konsolu PlayStation 5, büyük ihtimalle 2020 sonbaharında piyasaya çıkacak. Sony, PS5'in 8K grafik, 3D ses, SSD depolama ve mevcut PlayStation 4 oyunlarına geriye dönük uyumluluk desteği sağlayacağını söylüyor.

PS5 ayrıca AMD'nin üçüncü nesil Ryzen hattını temel alan sekiz çekirdekli bir işlemci kullanacak ve ışın izleme grafiklerini destekleyen bir GPU da içerecek.