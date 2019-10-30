Sony PlayStation 4 İkinciliğe Yerleşti

Sony PlayStation 4, açıklanan satış miktarı ile birlikte tüm zamanların en çok satan ikinci oyun konsolu oldu.

102,5 Milyon Ünite Sattı

Çıkışından bu yana oldukça ses getiren PlayStation 4, açıklanan raporlara göre 102,500,000 birim sınırını geçti. Bu sınır ile birlikte ilk nesil PlayStation modelini geride bırakan konsol, tüm zamanların en çok satan ikinci oyun konsolu oldu. Birinciliğe ise epey uzak.

Şu an için birincilik PlayStation 2 modelinde bulunuyor. PlayStation 4'ün, 155,000,000 birim satan PS2 modelini yakalaması ise pek mümkün gözükmüyor. Gelin nedenlerine göz atalım.

Hızla Kan Kaybediyor

Sony, geçtiğimiz çeyrekte Pro model dahil olmak üzere 2,8 milyon PS4 sattığını açıkladı. Bu miktar geçtiğimiz senenin aynı dönemine göre 1,1 milyon adet daha az olması ile dikkat çekiyor. Düşen şey yalnızca birim satışlar değil. Şirket yine bu çeyrekte oyun gelirlerinde ve karlarında 2018 yılına göre sırasıyla yüzde 17 ve yüzde 35 oranında düşüş yaşadı.

Bu noktada şirketin daha kötü bir şekilde yol alacağını söyleyebiliriz. Bildiğiniz üzere PlayStation 5, önümüzdeki sene yıl sonuna doğru raflarda olacak. Bu noktada kullanıcılar yeni modelin çıkmasından önce güncel modeli tercih etmeyi pek de düşünmeyebilir.