Sony PlayStation 5 Aksesuarları Tanıtıldı

Sony PlayStation 5 tanıtımı dün gerçekleşti. YouTube’dan canlı olarak yayınlanan PlayStation 5 lansmanı yaklaşık bir buçuk saat sürdü. PlayStation 5 nasıl olacak? PlayStation 5 oyunları nasıl olacak? gibi PlayStation 5 tasarımı ve oyunlarına ilişkin tüm sorular yanıt buldu. Fiyatı ve çıkış tarihi henüz açıklanmayan PS5, aksesuarları ile birlikte gelecek. İşte PlayStation 5 aksesuarları

Sony PlayStation 5 Aksesuarları Gösterildi

Sony’nin yeni oyun konsolu PlayStaton 5’in özelliklerini zaten biliyorduk, PlayStation 5 kontrolcüsü DualSense’i de görmüştük. PlayStation 5 tasarımı nasıl olacak? sorusu da dünkü lansmanda yanıt buldu. Dijital (optik sürücüsüz) ve 4K Blu-ray sürücülü iki modeli olan ve dikey olarak çalışan PlayStation 5, tek başına piyasaya sürülmeyecek, bir dizi aksesuarla birlikte gelecek.

Selefi PS4 gibi çift kameralı (1080p) HD kamera, kablosuz kulaklık, DualSense şarj istasyonu ve uzaktan kumanda, PS5’in ilk aksesuarları arasında. Biraz detaya inecek olursak, HD kamera canlı yayın açan oyuncular için ekstra kamera gereksinimini ortadan kaldıracak. Kameranın sanal gerçeklik (VR) ve benzer hareket tabanlı aktiviteler için de kullanılma olasılığı var. Pulse 3D kablosuz kulaklık (wireless headset), üç boyutlu ses ve gürültü engelleme (önleyici) mikrofonlara sahip. PlayStation 5’i video-film-dizi izlemek için de kullanacak olanlar için sade bir uzaktan kumanda (Media Remote) mevcut. DualSense Şarj İstasyonu (Charging Station), oyuncuların kablo takmak zorunda kalmadan kontrolcüyü (DualSense) şarj etmelerini sağlayacak. Aynı anda iki kontrolcü şarj edilebiliyor.

Sony PlayStation 5 Özellikleri

Sony PlayStation 5 oyun konsolu teknik özellikleri:

İşlemci: 8 Çekirdek AMD Ryzen Zen 2-Mimari CPU (Maks. 3.5GHz hızda çalışıyor)

8 Çekirdek AMD Ryzen Zen 2-Mimari CPU (Maks. 3.5GHz hızda çalışıyor) Ekran Kartı: AMD Navi/RDNA 2-Ailesi GPU 36CU (2.23GHz) - 10.3 TFLOPS, FP birimi bilinmiyor

AMD Navi/RDNA 2-Ailesi GPU 36CU (2.23GHz) - 10.3 TFLOPS, FP birimi bilinmiyor Bellek: 16GB GDDR6, 256-Bit arayüz (448GBps)

16GB GDDR6, 256-Bit arayüz (448GBps) Depolama: 825GB SSD (5.5-9GBps; NVMe SSD yuvası; USB HDD desteği

825GB SSD (5.5-9GBps; NVMe SSD yuvası; USB HDD desteği Optik Sürücü: Var, 4K Blu-ray

Var, 4K Blu-ray Maks. Çıkış Çözünürlüğü: 8K

8K Maks. Kare Hızı: 4K/120fps

4K/120fps Ses: 3D, özel Tempest Engine donanımı ile hızlandırılmış; başlangıçta sadece kulaklıklar için, hoparlör sesi için sanal surround ile destekli

3D, özel Tempest Engine donanımı ile hızlandırılmış; başlangıçta sadece kulaklıklar için, hoparlör sesi için sanal surround ile destekli Yeni Kontrolcü Özellikleri: Dokunuş geri bildirimi, USB-C konektörü

Dokunuş geri bildirimi, USB-C konektörü Sanal Gerçeklik (VR) Desteği: Var, PSVR kulaklık ile uyumlu

Var, PSVR kulaklık ile uyumlu Konsol Akışı: Var (Remote Play)

Var (Remote Play) Geriye Dönük Uyumluluk: PS4 oyunları

PS4 oyunları Dikkat Çeken Açılış Oyunları: Assassin's Creed Valhalla, Godfall, Gods and Monsters, Observer: System Redux, Rainbow Six Siege, Spider-Man: Miles Morales, Watch Dogs: Legion

Assassin's Creed Valhalla, Godfall, Gods and Monsters, Observer: System Redux, Rainbow Six Siege, Spider-Man: Miles Morales, Watch Dogs: Legion Abonelik Bağlantısı: PS Now

PS Now Çıkış Tarihi: Tatil Sezonu 2020

Tatil Sezonu 2020 Fiyatı: Bilinmiyor

Sony PlayStation 5 Oyunları

Sony PlayStation 5 tanıtımında (lansmanında) gösterilen tüm oyunlara PlayStation 5 ilk oyunları blog yazımızdan ulaşabilirsiniz.