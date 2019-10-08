Oyunseverlere müjde! Sony PlayStation 5 çıkış tarihi açıklandı. Yeni konsolun tanıtım tarihi ve merak ettiğiniz detayları haberimizde.

Sony PlayStation 5 Tanıtım Tarihi Ne Zaman?

Sony yetkilileri PlayStation Blog üzerinden yaptıkları duyuruda yeni nesil konsolun PlayStation 5 olarak adlandırılacağını onayladı ve duyurdular. Tanıtım tarihi resmi olarak 2020 yılı olarak belirtilen oyun konsolu, 2020 yılının son çeyreğine doğru raflardaki yerini alacak. Yani yaklaşık bir sene daha beklememiz gerekiyor.

Sony Entartainment CEO'su Jim Ryan, yalnızca isim onayını ve tarih bilgisini vermekle kalmadı, aynı zamanda yeni konsola dair birkaç bilgiyi de bizlerle paylaştı.

Dokunma hissi ile birlikte oyun deneyimini daha ileriye taşıyacaklarını belirten CEO, titreşimsel geri dönüşlerde önemli değişikliklerin bulunacağını vurguladı. Örneğin bir araba oyununda duvara çarptığınızda veya bir futbol maçında mücadeleye girdiğinizde titreme dönüşleri daha gerçekçi bir deneyim sunacak.

Bununla birlikte yeni DualShock, sizi oyunun içine sürükleyecek sensörler ile birlikte gelecek. Örneğin yay ile ok atarken artan direnci hissedebilecek ya da kayalık bir arazi üzerindeki aracın zorlanışını fark edebileceksiniz.

Oyun yapımcılarının DualShock modellerine ait ilk örnekleri almaya başladığını belirten CEO, yeni özelliklerin nasıl kullanıldığını görmek için sabırsızlandığını belirtti. Yayınlanan blog yazısına göz atmak için buraya tıklayabilirsiniz.