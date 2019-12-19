Sony PlayStation 5 Fiyatı 7.000 TL mi Olacak? Açıklama Geldi!

Sony PlayStation 5 hakkında çıkan fiyat sızıntıları oyuncuları tedirgin etmeyi başardı.

Fiyatlar Katlanabilir!

20 Kasım 2020 tarihinde tanıtılacağı iddia edilen PlayStation 5 pek çok oyuncunun merakla ve heyecanla beklediği bir oyun konsolu olarak öne çıkıyor. Yeni modelin çıkış tarihi, fiyatı ve teknik özellikleri halen belirsizliğini koruyor olsa da şirket tarafından açıklanan bazı detaylar bulunuyor.

Örneğin doğrulanan ve resmi olarak duyurulan modelin 2020 yılında geleceğini biliyoruz. Ancak lansman için net tarih bilgisi şu an için bulunmuyor.

Öte taraftan geçtiğimiz günlerde ortaya atılan iddialar PlayStation 5 fiyatı hakkında bazı işaretleri içeriyordu. Gamers Gate tarafından yapılan açıklamada PlayStation 5 için yaklaşık 480 sterlin ve PlayStation 5 Pro için yaklaşık 800 sterlin fiyat bilgisi verilmişti. Bu fiyatın vergiler hariç olduğunu vurgulayan blog, satış fiyatlarının sırasıyla 550 sterlin ile 900 sterlin olacağını belirtmişti.

Eğer güncel kur üzerinden göz atarsak ve ülkemizdeki diğer ek vergileri ve unsurları göze almazsak bu da PlayStation 5 için 4.250 TL ve PlayStation 5 Pro için 7.000 TL seviyesini işaret ediyor. Fiyatların oldukça korkutucu olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Açıklama Geldi!

Sony tarafından yapılan açıklamada "Yayınlanan içerik resmi bir açıklama niteliği taşımıyor." ifadelerine yer verildi. Bu açıklamanın biraz belirsiz olduğunu vurgulamakta önem görüyorum. Çünkü söz konusu iddialar doğrulanmadığı gibi yalanlanmadı.

Söz konusu fiyatların bilgisayarlar karşısında hiçbir avantajının kalmadığını düşünürsek yükseltmeler için çok yüksek bir talebin olmayacağını düşünebiliriz. Buna ek olarak yükseltmelerin olması durumunda dahi oyun fiyatlarının ulaşacağı seviyeyi göz önüne alarak oyuncuların başını büyük bir dert bekliyor olabilir.