Sony PlayStation 5 Fiyatı için Önemli Açıklama

Yatırımcılara açıklama yapan Sony, yeni oyun konsolu PlayStation 5 fiyatı hakkında önemli ipuçlarını ortaya koydu.

Sony PlayStation 5 Fiyatı Nasıl Olacak?

Yatırımcılara yeni yol planı hakkında açıklama yapan Sony, yeni oyun konsolu hakkında da bazı açıklamalarda bulundu. İddialara göre şirket tüketicilerin 'normal' olarak kabul edebileceği bir fiyat belirlemeye çalışıyor. Yani PlayStation 5 fiyatının beklentinin çok da üstünde olmayacağını düşünmek mümkün.

Şu an için yeni oyun konsolu ile ilgili yapılan fiyat tahminleri 400 dolar ila 700 dolar arasında konumlandırılıyor. Tüketicilerin büyük bir kısmı ise yeni konsol için 500 dolardan fazla ücret ödemek istemediklerini belirtiyor.

Bu noktada şirketin nasıl bir konumlandırma yapacağı hala tam olarak bilinmiyor. Yeni oyun konsolunun tanıtılmasına bir sene gibi uzun bir süre olduğunu düşünürsek fiyatın oldukça fazla defa değişebileceğini söyleyebiliriz.

'Dünyanın En Hızlı Oyun Konsolu'

Sony tarafından açılan bir iş ilanı, oldukça iddialı bazı açıklamalarla birlikte gündeme oturmuştu. Kıdemli Bulut Mühendisliği Müdürü için iş ilanı yayınlayan Sony, iş ilanının açıklamasında PlayStation 5 modelinin dünyanın en hızlı konsolu olacağını ifade etti.

İşe alınacak kişinin "Yaklaşmakta olan dünyanın en hızlı konsolunun (PS5) 2020 yılında piyasaya sürülmesi konusunda süper heyecanlı olan seçkin bir ekibin liderlerinden biri" olacağını belirten şirket, aynı açıklamada bu pozisyonda çalışılabilecek en iyi yer olduğunu da iddia ediyor.