Sony PlayStation 5 Fiyatı Neden 7.000 TL Olamaz?

Sony PlayStation 5 ile ilgili sızıntılar süregelirken yeni modelin neden 7.000 TL olamayacağına göz atalım.

Neler Olmuştu?

Geçtiğimiz günlerde açıklama yapan Gamers Gate, yeni nesil oyun konsolunun fiyatı hakkında bazı açıklamalarda bulunmuştu. İddialara göre Sony tarafından önümüzdeki yıl içerisinde satışa sunulacak olan PlayStation 5 modelinin fiyatı 550 sterlin olacakken, PlayStation 5 Pro modelinin fiyatı ise 900 sterlin olacak.

Eğer güncel kur üzerinden göz atarsak ve ülkemizdeki diğer ek vergileri ve unsurları da göze almazsak bu da PlayStation 5 için 4.250 TL ve PlayStation 5 Pro için 7.000 TL seviyesini işaret ediyor. Daha sonrasında konu hakkında açıklama yapan Sony "Yayınlanan içerik resmi bir açıklama niteliği taşımıyor." demişti. Bu açıklama iddiayı doğrulamıyor olsa da benzer şekilde yalanlamıyor.

Eğer ana konuya geçmeden önce Gamers Gate tarafından öne sürülen iddiaya daha kapsamlı bakmak isterseniz buraya tıklayabilir ve ilgili haberimize ulaşabilirsiniz.

Rekabetin Avantajları

Sony geçtiğimiz aylarda yeni nesil konsolu onayladığından beri söylenti değirmenleri durmak bilmiyor. Ancak tartışmalı açıdan bakarsak insanların en çok ilgilendiği yön fiyat olarak öne çıkıyor. Az önce verilen iddiada yeni nesil konsolun 900 sterlin fiyat etiketine sahip olacağı belirtiliyor ki bu da yaklaşık 1.165 dolar ediyor.

Öncelikle Xbox ile kurulu olan sıkı rekabet ne yazık ki buna pek izin vermeyecek. Xbox One yaklaşık 499 dolar çıkış fiyatı ile satılmaya başlanmıştı. Bununla birlikte daha güçlü olan PlayStation 4 önemli bir fark ile 399 dolar çıkış fiyatı ile satılmaya başlanmıştı.

Her iki modelin çıkış tarihleri arasında yaklaşık bir hafta gibi kısa bir süre var. PlayStation 4 çıkışından bu yana 100 milyon birim satış barajını geçti. Microsoft satış miktarı konusunda resmi bir açıklama yapmıyor olsa da 30 - 70 milyon birim arasında olduğu tahmin ediliyor.

Acı Tecrübeler

Sony konsol fiyatının önemine yabancı bir şirket değil. Microsoft tarafından atılan yanlış adımlar bir kenara, şirket daha öncesinde PlayStation 3 ile birlikte yanlış fiyatlandırmanın sıkıntılarını çekmişti. PlayStation 3 son derece pahalı ve tescilli bileşenler ile havalı bir çıkış yaptı. Tabii 599 dolar çıkış fiyatını göz önüne almazsak.

Satışlar düştükten ve Sony pazar payının yaklaşık yüzde 40 oranındaki kısmını kaybettikten sonra fiyat indirimine gidebilmek için maliyet azaltıcı yöntemler devreye sokuldu. Geç bir adım olsa da işe yaradı. Ancak bu süreçte Xbox 360 normalde ulaşması gerekenden daha yüksek satış başarılarına ulaşmış oldu.

Bu Kadar Pahalı Olabilir mi?

Bu iddiaları kolayca reddetmek mümkün. Bu noktada "Ama yeni nesil özelliklerin eklenmesi daha pahalıya mal olabilir." dediğini duyar gibiyiz. Temel olarak konsollar ve bilgisayarlar arasındaki fark fiyattan doğar. Eğer bir oyun konsoluna oyun bilgisayarı fiyatı koyarsanız, oyuncuları uzaklaştırmak için doğru bir adım atmış olursunuz.

Ama yine de diyelim ki oldu. PlayStation 5 diğer tüm vergileri geride bırakırsak bile 7.000 TL fiyat etiketi ile ülkemize giriş yaptı. Alır mısınız? Muhtemelen hayır. Ya fiyatın düşmesini beklerdik ya da gelecek nesil Xbox modelinin rekabetini kontrol ederdik. Böyle bir fiyatı ödemek isteyen oyuncular zaten genel olarak oyun bilgisayarlarına yöneliyor.

Yüksek fiyat ile giriş yapıp fiyat düşürmenin de göze alınamayacak bazı riskleri var. Çıkış anında yüksek fiyatlar ile satın alan kullanıcılar, fiyat düştüğü zaman "a tamam o zaman." demeyeceklerine göre büyük bir kitleyi de karşılarına almış olacaklar.

Muhtemel Fiyat Ne Olacak?

Bunu tespit etmek şu aşamada oldukça zor. Ancak bazı fikirlerimiz var. Bazı iddialara göre yeni model, güncel nesilden 100 dolar daha pahalı yani 499 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacak. Bu fiyat bilinen diğer iddialar ile de örtüşüyor gibi gözüküyor. Konuyla ilgili daha kesin gelişmelerin önümüzdeki aylarda gelmesini bekliyoruz.