Sony PlayStation 5 Görüntüleri Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz haftalarda resmi olarak duyurulan Sony PlayStation 5 modelinin canlı görüntüleri ortaya çıktı.

Sony PlayStation 5 Nasıl Görünüyor?

Sony tarafından yapılan açıklamalar yeni nesil konsol için 2020 yılının sonlarını işaret ediyor. Bununla birlikte PS5 modeline ait geliştirici kiti örneklerinin geliştiricilere gönderilmeye başlandığını düşünmemiz oldukça sıradan bir durum.Ortaya çıkan yeni görüntüler modele ait sızdırılan render görüntüleri ile oldukça uyuşuyor. Tıpkı önceki görüntülerde olduğu gibi beşi temsil eden 'V' şeklinde bir yapı ile karşılaşıyoruz.

Twitter üzerinde yayınlanan görsellerde dikkat çeken ilk detaylardan birisi ise Dualshock 5 oluyor. Yeni modelde ışık çubuğu bulunmuyor ve R2, L2 tetikleyicileri daha belirgin bir yapıya sahip. Bunlara ek olarak beşinci nesil kontrolörde mikrofon bulunduğuna yönelik iddialar da bulunuyor.

Yeni modelin tasarımı noktasında hoşunuza gitmeyen durumlar olabilir. Ancak bu tasarımın geliştirici kiti tasarımı olduğunu ve nihai ürün ile çok farklı yapılara sahip olabileceğini aklınızda bulundurun. Nitekim PlayStation 4 modelinin geliştirici kiti ile nihai sürümü arasında da önemli farklar vardı.